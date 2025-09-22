9月22日に告示され、立候補者が出揃った自民党総裁選。小林元経済安全保障担当大臣、茂木前幹事長、林官房長官、高市前経済安全保障担当大臣、小泉農林水産大臣の5人が総裁の座を賭けて争うこととなった。【写真】“無謀な若者のアソビ”「ハコ乗り」するアブナイ小泉進次郎「フルスペック型」で実施される総裁選今回の総裁選は、全国の投票権を持つ自民党員・党友91万人余りによる「党員投票」も含めた、「フルスペック型」で