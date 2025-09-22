µÄ°÷É¼¤ò°Õ¼±¤«¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡×Î¢¶âµÄ°÷¤Ø¤ÎÍÊ¸îÈ¯¸À¤¬±ê¾å
¡¡9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î5¿Í¤¬ÁíºÛ¤ÎºÂ¤òÅÒ¤±¤ÆÁè¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÌµËÅ¤Ê¼ã¼Ô¤Î¥¢¥½¥Ó¡É¡Ö¥Ï¥³¾è¤ê¡×¤¹¤ë¥¢¥Ö¥Ê¥¤¾®Àô¿Ê¼¡Ïº
¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÁíºÛÁª
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¼«Ì±ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§91Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼¡×¤â´Þ¤á¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½°µÄ±¡µÄ°÷¤È»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò¤¢¤ï¤»¤¿295É¼¤È¡¢¤½¤ÎÆ±¿ô¤ÎÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Î¹ç·×590É¼¤ÎÆâ¡¢²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÅöÁª¡£²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì2Ì¾¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¡Ö¾¯¤·¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÅÞ°÷ÅêÉ¼¡Ù¤ÏÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤ÄÁ´¼«Ì±ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½ºß91Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë³«É¼¤·¡¢ÅÞËÜÉô´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¹ç»»¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î1É¼¤ÈÆ±¤¸½Å¤ß¤ò»ý¤Ä¡ØÅÞ°÷»»ÄêÉ¼¡Ù¤Ë´¹»»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÞ°÷»»ÄêÉ¼¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÆ±¤¸¿ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï295É¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¥É¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç³Æ¸õÊä¼Ô¤ËÇÛÊ¬¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÆÀÉ¼¿ô¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥ó¥ÈÊý¼°¤È¤Ï¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò1¡¢2¡¢3¤ÈÀ°¿ô¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¿ô¤ÎÂç¤¤¤½ç¤«¤éÉ¼¤òÊ¬ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ä¤êÊý¡£ÈæÎãÂåÉ½Áªµó¤Ç¤â³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¤Î·èÄê¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤À¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¼«Ì±ÅÞ°÷°Ê³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤Î½¸¤Þ¤ëÁíºÛÁª¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡ÈÅÞÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¿Í»ö¡É¤¬ÈãÈ½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®Àô»á¤Ï9·î21Æü¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È°ìÅÙ´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ìÀ¸³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¡È¤½¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¢¶âÌäÂê¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡È¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Î¢¶âÌäÂê¤ÇÌ¾Á°¤Îµó¤¬¤Ã¤¿µÄ°÷¤Ï85Ì¾¡£¤½¤ÎÆâ39Ì¾¤Ë½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÎÅÞ¤ÎÌò¿¦Ää»ß¤ä²ü¹ð¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ç¡¢°ìÈÖ½Å¤¤¡Ö½üÌ¾½èÊ¬¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÄ°÷¤Ï¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â·Ú¤¤½èÊ¬¤Ê¾å¤Ë¡¢°Å¤Ë¡Èº£¸åÎ¢¶âµÄ°÷¤Îµ¯ÍÑ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ÎÈ¯¸À¡£¹ñÌ±¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô°ìÈÌ´ë¶È¤Ê¤éÂ¨²ò¸Û¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Õ
¡Ô¹ñÌ±¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·Â³¤±¤Æ¤¤Æ¤Þ¤ÀÊ¿µ¤¤Ç¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô¤à¤·¤í°ìÀ¸ßà°õ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÈÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¤ÎµÄ°÷É¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜ¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ç¹ñÌ±´¶¾ð¤¬Î¥¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£