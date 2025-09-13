ドナルド・トランプ米大統領の最近の行動は、「明確な矛盾」を露呈している。【注目】米・日・台を含めた4カ国で、韓国の企業だけが“没落”外国企業による大規模な投資は歓迎する一方で、その投資を可能にする人材の流入は徹底的に統制しようとする「二重戦略」を展開しているのだ。「追放の香りが心地よい」というトランプの本音は、「金は来い、人は来るな」という一言に要約できる。投資は歓迎するが、技術と人材は統制対象と