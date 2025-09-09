セブン―イレブン・ジャパンは９日、複数種類のロボットが販売棚に飲料品を補充したり、窓ガラスや床を清掃したりする実証実験を都内の店舗で始めた。３か月かけて省人化効果などを検証し、他店舗への展開を検討する。実験を始めたのは、東京都荒川区の直営店「荒川西尾久７丁目店」。セルフレジの横にモニターを設置し、遠隔で接客要員が客の問い合わせに答えたり、おすすめの商品を紹介したりする機能も備えた。外国人客向け