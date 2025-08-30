ポメさんの漫画「ゆりかごのうた」（全4話）がインスタグラムで合計2万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。追い詰められた母親の悲しい事件をニュースで知った女性。つらかったかつての自分を思い出し、もしかしたら自分もそうなっていたかもしれないと感じて…という内容で、読者からは「社会全体で考える問題ですね」「真面目な人ほど追い詰められてしまう」などの声が上がっています。育児を「一人で抱え込ま