指示されたらすぐに着手し、効率よく仕事を終わらせる人がいる。彼ら「前倒し派」は、ビジネスの現場でも「デキる人」と評価されるイメージがあるが、一概にはそうとも言い切れない。「前倒し派」は、どんな思考プロセスで仕事に取り組んでいるのか、心理学者が解説する。※本稿は、安達未来『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』（光文社）の一部を抜粋・編集したもので