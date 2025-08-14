大谷は初回2死、トラウトを見逃し三振に仕留めた【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・投手」で投打同時出場。初回の投球では盟友のマイク・トラウト外野手を見逃し三振に仕留めた。2023年3月21日（同22日）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝以来876日ぶりの直接対決。多くのファンが熱視線を送ったようだ。