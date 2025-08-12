昨季エンゼルス戦では8打数1安打1打点【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間12日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席では敵地ファンからも歓声で迎えられた。初回先頭。2023年までプレーしたエンゼルスタジアムから大歓声で迎えられた。昨季は大ブーイングで迎えられたが、今年は一転して温かな拍手が球場中に響いた。