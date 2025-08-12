多賀少年野球クラブ・辻監督提言、“優勝決定シーン練習”に込めた深い狙い決勝戦でリードを奪い、最終回の守備に就く。そして最後の打者を打ち取った瞬間、グラウンド上のナインも、ベンチに控えていた選手たちもマウンドへ殺到。抱き合いながら歓喜を分かち合う……。そんな感動的なクライマックスシーンを、「普段から予行練習でやっておこう」と提言する指導者がいる。指導歴37年、滋賀・多賀少年野球クラブを率いて全国大会