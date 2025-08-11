31本塁打は2位の森下＆牧に15本差■阪神 5ー1 ヤクルト（10日・京セラドーム）衝撃弾道の一発をかけた。阪神・佐藤輝明内野手が10日、京セラドームで行われたヤクルト戦で今季31号を放った。直近4試合で3本目の一発。本塁打王争いでは2位に15本差をつけて独走態勢に入っており、「もう争いになってないな」「全打席敬遠したほうが……」とファンも“お手上げ”モードだ。1-0で迎えた3回2死走者なしの第2打席、奥川恭伸投手の初