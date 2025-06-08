今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【揚げ焼きで簡単】鶏むね肉でチキンナゲット作ってみた【今日のおつまみ】』という今日のおつまみさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）しゅわしゅわ系のお酒と相性抜群のチキンナゲットを鶏むね肉で作ってみました 今回合わせたお酒は「杜の香 JIN&TONIC」 ジンに合うレシピをリクエストしてくれた方ありがとうございます投稿者の今日のおつまみさんが、鶏