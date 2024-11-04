おおむね2010年代後半にデビューした若手芸人の総称「お笑い第7世代」。浮き沈みの激しい芸能界ゆえ、この頃はあまりテレビで見かけないメンバーも出てきた。いま、世間からもっとも支持される第7世代は誰なのか。本誌は、全国の男女500人にアンケート調査を実施。「生き残ってほしい」と思うお笑い第7世代を1組選んでもらったところ、以下のような結果となった。【第3位】ハナコ：61票今年で結成10周年を迎えたハナコ。『キ