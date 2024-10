俳優でもあり、アーティストとしても活動の幅を広げる城田優の久しぶりとなる新曲「夢の種~I’ll be by your side」が、本日2024年10月30日(水)にデジタルリリース。そして、最新のアーティスト写真とジャケット写真が公開された。 2020年からスタートしたスヌーピーのオーケストラコンサートシリーズを通して意気投合した城田とピアニスト・音楽監督の宮本貴奈