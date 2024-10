俳優でもあり、アーティストとしても活動の幅を広げる城田優の久しぶりとなる新曲「夢の種~I’ll be by your side」が、本日2024年10月30日(水)にデジタルリリース。そして、最新のアーティスト写真とジャケット写真が公開された。

2020年からスタートしたスヌーピーのオーケストラコンサートシリーズを通して意気投合した城田とピアニスト・音楽監督の宮本貴奈が共同制作して、素敵な“夢”の応援ソングとして本楽曲が誕生した。

城田が演出とメインパフォーマーの2役をつとめて大きくリニューアルした昨年の公演で、本楽曲をオーケスラとともに初披露し大きな話題に。今年シリーズ5年目を迎える12月の公演を前に本日リリースされた。

城田は、「皆さんの[夢]を後押しするような、力強くも優しい、素敵な応援歌が出来たと思っています」 とコメント。

この楽曲は「Magical Christmas Night」イメージソングになっており、兵庫・札幌・東京3都市で開催するbillboard classics × SNOOPY『Magical Christmas Night 2024』でも、新曲の歌唱が予定されている。

また、ジャケット写真は、先進国の廃棄物で作品を制作し、その売上から生まれた資金でガーナのスラム街・アグボグブロシーをサステナブルタウンへ変貌させる活動を続けているアーティスト・長坂真護とコラボ。

長坂真護 (C) Koutarou Washizaki

長坂がガーナのスラム街でアーティストになりたい人々が描く作品を紹介・販売するプロジェクト「スーパースターズ」シリーズのプロジェクトに感銘を受けた城田が、今回「夢の種~I’ll be by your side」をガーナのアーティストたちに聴いてもらい、彼らの感性で「夢の種」というテーマで描いてもらった作品がジャケットに使われている。