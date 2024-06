俳優の山崎賢人(※崎=たつさき)が、『キングダム』シリーズの演技が評価され、『ニューヨーク・アジアン映画祭』の「The Best from the East Award」を受賞することが決まった。日本人初の同賞受賞となり、最新作『キングダム 大将軍の帰還』7月12日公開に先駆け、快挙となった。【画像】「馬陽の戦い」のクライマックスへ!『キングダム 大将軍の帰還』集英社「週刊ヤングジャンプ」で連載され、青年マンガ史上初となる1億