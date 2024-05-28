■コストコの「千年屋 おいしいドーナツ」は即売り切れの話題の商品！コストコで入荷すると即売り切れてしまう「千年屋おいしいドーナツ」をご存じでしょうか？コストコで大人気の「しっとりなめらかおとなのばうむ。」と同じ発売元で、新登場した当初から大変話題の商品でした。毎週コストコに通う私でも、タイミングが合わずなかなか出合えなかったところ、先日運よく購入することができました。本品の人気の秘密やコスパまで紹