Macのアプリ、本当に消えていますか？ゴミ箱だけでは終わらないアンインストールの話
Tenorshare Co., Ltd.は、5月6日（水）、Macクリーニングツール「Tenorshare Cleamio」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、アプリアンインストール機能の改善を行いました。
★Macアプリ・アンインストールソフトTenorshare Cleamio公式サイト：https://x.gd/bO0Vj
Macのアプリをゴミ箱に捨てて「消した」と思っていても、関連ファイルがストレージの奥に残り続けていることがあります。Macアンインストールソフトを使えば、この問題を一度の操作でまとめて解決できます。
ゴミ箱に捨てただけでは消えない理由
Macはアプリを実行するとき、本体以外にも複数の場所へファイルを書き込みます。
・~/Library/Application Support/：アプリ固有のデータ
・~/Library/Caches/：処理を速くするためのキャッシュ
・~/Library/Preferences/：設定情報
アプリ本体を削除しても、これらは手つかずのまま残ります。
Slackなら数百MB～数GB、Adobe系なら数GB単位のキャッシュが残ることも珍しくありません。削除を繰り返していると、気がつけば「見えないファイル」だけで10GB以上占有していた、ということも起きます。
手動でLibraryを掃除する方法と、その限界
Finderの「フォルダへ移動」から~/Libraryと入力すると、通常は隠れているLibraryフォルダにアクセスできます。ここからアプリ名で検索して関連ファイルを削除する手作業も、一応は可能です。
ただ、いくつかの問題があります。
・命名が一致しないことが多い
たとえばマルチサービスメッセンジャーの「Franz」は設定ファイルをcom.meetfranz.franzという名前で保存しています。アプリ名から類推できないケースは珍しくありません。
・誤削除のリスクがある
Application Supportには、複数のアプリが共有しているファイルも混在しています。「名前が似ているから」という理由で別のアプリのデータを消してしまうと、そのアプリが起動しなくなることがあります。
・そもそも時間がかかる
削除したいアプリが10本あれば、それだけ手作業も10倍になります。
手動操作の限界を感じるタイミングは、人によって違いますが、まとめて整理したくなったとき、あるいはMacの動作が重くなってきたと感じたときが、専用ツールを試すひとつの目安です。
Macアンインストールソフト、何を基準に選ぶか
代表的なMacアンインストールソフトをいくつか挙げると、性格の違いがはっきりします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349817/images/bodyimage1】
無料で手軽に使えるAppCleanerは、アンインストール専用ツールとして長く支持されています。英語のみという制約はありますが、動作は軽く、シンプルな用途であれば十分です。
一方で、キャッシュ削除・重複ファイルの整理・アプリ更新管理まで含めてMacをまとめて整理したい場合は、より機能の広いツールが必要になります。
Tenorshare Cleamioが選ばれる理由
Tenorshare Cleamioは、アプリ本体と紐づいたキャッシュ・ログ・設定ファイルを一度のスキャンで洗い出し、まとめて削除できます。AIエンジンがスキャン対象を自動で最適化するため、削除漏れが起きにくく、必要なシステムファイルを誤って消すリスクも低くなっています。
削除前にファイルの内訳をプレビューして確認できる点も安心です。また、インストール済みアプリの更新管理も同じ画面でできるため、「いつの間にか古いバージョンのまま」という状況も防げます。
★Tenorshare Cleamio公式サイト:https://x.gd/bO0Vj
★Tenorshare Cleamio 7日間無料体験リンク：https://x.gd/shqPR
使い方はいたってシンプルです。
1. Cleamioを起動後、左のメニューから「ジャンクファイル」を選択して「開始」をクリック。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349817/images/bodyimage2】
2. 自動でスキャンが行われ、アンインストールできるアプリ一覧が表示されます。その中から削除したいアプリにチェックを入れて「アンインストール」をクリック。これだけで完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349817/images/bodyimage3】
よくある疑問
Macのアプリアンインストールについてよくある疑問と回答をまとめます。
AppCleanerで十分では？
アンインストール専用用途なら十分ですが、キャッシュ自動スキャンや更新管理などの機能はありません。
Macに悪影響はないか？
CleamioはAppleの公証（Notarization）を取得しており、処理はすべてローカルで完結します。
最新のmacOSに対応しているか？
macOS 10.13以降、M1～M5チップを搭載した現行のMac全般で動作します。
最後に
Tenorshare Cleamioは7日間の無料トライアルがあります。ご自身のMacでスキャンを走らせてみると、どれだけのファイルが「残っていたか」が一目でわかります。その結果を見てから継続を判断できるので、導入のハードルは低いと思います。
ぜひ一度試してみてください。
★Tenorshare Cleamio公式サイト:https://x.gd/bO0Vj
【関連記事】
・Macアンインストールソフトおすすめ10選！無料・有料を徹底比較：https://x.gd/m3X3y
・Macでアプリが削除・アンインストールできない時の原因と解決方法：https://x.gd/CwxDR
【Tenorshare Cleamioについて】
Tenorshare CleamioはMacの管理に使えるマルチツールです。溜まってきた不要なアプリを、キャッシュも含めてスムーズに削除することができます。
より素早い操作を実現するためにも、おすすめのツールと言えるでしょう。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
★Macアプリ・アンインストールソフトTenorshare Cleamio公式サイト：https://x.gd/bO0Vj
ゴミ箱に捨てただけでは消えない理由
Macはアプリを実行するとき、本体以外にも複数の場所へファイルを書き込みます。
・~/Library/Application Support/：アプリ固有のデータ
・~/Library/Caches/：処理を速くするためのキャッシュ
・~/Library/Preferences/：設定情報
アプリ本体を削除しても、これらは手つかずのまま残ります。
Slackなら数百MB～数GB、Adobe系なら数GB単位のキャッシュが残ることも珍しくありません。削除を繰り返していると、気がつけば「見えないファイル」だけで10GB以上占有していた、ということも起きます。
手動でLibraryを掃除する方法と、その限界
Finderの「フォルダへ移動」から~/Libraryと入力すると、通常は隠れているLibraryフォルダにアクセスできます。ここからアプリ名で検索して関連ファイルを削除する手作業も、一応は可能です。
ただ、いくつかの問題があります。
・命名が一致しないことが多い
たとえばマルチサービスメッセンジャーの「Franz」は設定ファイルをcom.meetfranz.franzという名前で保存しています。アプリ名から類推できないケースは珍しくありません。
・誤削除のリスクがある
Application Supportには、複数のアプリが共有しているファイルも混在しています。「名前が似ているから」という理由で別のアプリのデータを消してしまうと、そのアプリが起動しなくなることがあります。
・そもそも時間がかかる
削除したいアプリが10本あれば、それだけ手作業も10倍になります。
手動操作の限界を感じるタイミングは、人によって違いますが、まとめて整理したくなったとき、あるいはMacの動作が重くなってきたと感じたときが、専用ツールを試すひとつの目安です。
Macアンインストールソフト、何を基準に選ぶか
代表的なMacアンインストールソフトをいくつか挙げると、性格の違いがはっきりします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349817/images/bodyimage1】
無料で手軽に使えるAppCleanerは、アンインストール専用ツールとして長く支持されています。英語のみという制約はありますが、動作は軽く、シンプルな用途であれば十分です。
一方で、キャッシュ削除・重複ファイルの整理・アプリ更新管理まで含めてMacをまとめて整理したい場合は、より機能の広いツールが必要になります。
Tenorshare Cleamioが選ばれる理由
Tenorshare Cleamioは、アプリ本体と紐づいたキャッシュ・ログ・設定ファイルを一度のスキャンで洗い出し、まとめて削除できます。AIエンジンがスキャン対象を自動で最適化するため、削除漏れが起きにくく、必要なシステムファイルを誤って消すリスクも低くなっています。
削除前にファイルの内訳をプレビューして確認できる点も安心です。また、インストール済みアプリの更新管理も同じ画面でできるため、「いつの間にか古いバージョンのまま」という状況も防げます。
★Tenorshare Cleamio公式サイト:https://x.gd/bO0Vj
★Tenorshare Cleamio 7日間無料体験リンク：https://x.gd/shqPR
使い方はいたってシンプルです。
1. Cleamioを起動後、左のメニューから「ジャンクファイル」を選択して「開始」をクリック。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349817/images/bodyimage2】
2. 自動でスキャンが行われ、アンインストールできるアプリ一覧が表示されます。その中から削除したいアプリにチェックを入れて「アンインストール」をクリック。これだけで完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349817/images/bodyimage3】
よくある疑問
Macのアプリアンインストールについてよくある疑問と回答をまとめます。
AppCleanerで十分では？
アンインストール専用用途なら十分ですが、キャッシュ自動スキャンや更新管理などの機能はありません。
Macに悪影響はないか？
CleamioはAppleの公証（Notarization）を取得しており、処理はすべてローカルで完結します。
最新のmacOSに対応しているか？
macOS 10.13以降、M1～M5チップを搭載した現行のMac全般で動作します。
最後に
Tenorshare Cleamioは7日間の無料トライアルがあります。ご自身のMacでスキャンを走らせてみると、どれだけのファイルが「残っていたか」が一目でわかります。その結果を見てから継続を判断できるので、導入のハードルは低いと思います。
ぜひ一度試してみてください。
★Tenorshare Cleamio公式サイト:https://x.gd/bO0Vj
【関連記事】
・Macアンインストールソフトおすすめ10選！無料・有料を徹底比較：https://x.gd/m3X3y
・Macでアプリが削除・アンインストールできない時の原因と解決方法：https://x.gd/CwxDR
【Tenorshare Cleamioについて】
Tenorshare CleamioはMacの管理に使えるマルチツールです。溜まってきた不要なアプリを、キャッシュも含めてスムーズに削除することができます。
より素早い操作を実現するためにも、おすすめのツールと言えるでしょう。
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