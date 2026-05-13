【66年前のテープを奇跡のCD化】「水野修孝：電子音楽全集」（CD3枚組）――NHKスタジオ、Buchla・Moog黎明期の幻の未発表音源から奇跡の地下鉄録音まで。音の渦をボリューム最大で体感せよ。

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