菊池修司とは、いったい何者なのか。その“正体”に迫る一冊「Ambivalent」発売決定
菊池修司1st写真集「Ambivalent」（東京ニュース通信社刊）
舞台「東京リベンジャーズ」や舞台『ブルーロック』、Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」など、数々の2.5次元作品に出演し、今年4月からは人気シリーズMANKAI STAGE『A3!』に皇天馬役として出演しているほか、新たに発足された劇団・UNFORM＋に所属するなど、ますます勢いを増している菊池修司。そんな彼の初となる写真集では、彼の心にある仮面を剥がし、これまで見せてこなかった深層にある“素顔”をさらけ出している。
菊池修司1st写真集「Ambivalent」（東京ニュース通信社刊）
舞台上で数多くの役を演じてきた。役者として、彼の中にさまざまな人格が存在してきた。一方、人としては社交的で人懐っこく、人情味があり面倒見も良く、彼のいる場は明るくなる。ユーモアがあり、利口でもあり、謙虚で、何事も軽やかに器用にやってのける。舞台上でもそれ以外でも、彼はその時々で、“理想の姿”を周囲に見せてきた。では、“見せようとして見せてきた姿”ではない、その奥に隠れている菊池修司とは、いったいどんな人間なのだろう――。この本は、彼の心の奥に何が潜むかを、彼自身と共に探す一冊となっている。
菊池修司1st写真集「Ambivalent」（東京ニュース通信社刊）
菊池修司は着替えるように、その時その場にふさわしい自分を演出する。クローゼットから今日の自分を取り出すかのように、色とりどりにシーンに合わせて、隙のない態度で、見る者の望む姿を投影するように存在する。そんな着飾った彼の、レイヤードされた服たちの最奥に、弱さや不安、悪態、迷いが隠れているのではないだろうか？ 彼を物語るさまざまなセクションのその先で、鎧を脱ぎ、何もまとわない心は、どんな形をしているのだろうか。無造作で歪な自分をさらけ出した時、彼は何を感じるのか。
菊池修司がこの写真集だけで明かす“正体”を、ぜひ目撃してほしい。
菊池修司1st写真集「Ambivalent」（東京ニュース通信社刊）
菊池修司コメント
この度、人生初となる写真集を発売することとなりました。
自分の夢であった写真集を、30歳、そして俳優10周年という節目のタイミングで、形として届けられる事、大変嬉しく思います。
ひとえに皆様の応援のおかげです。
改めて、本当にありがとうございます。
今日までの道のりは、決して楽しいことばかりでなく、時には迷い、悩んだ日もありました。
そんなネガティブな自分も、明るいポジティブな自分も混在する、"今"の僕という人間と真っ向から向き合い、"等身大の自分"を表現させていただきました。
自分が何者であるのか。
何が自分で、何が自分じゃないのか。
そんな自分をこれからも、好きでありたいーー
たくさんの想いと葛藤が、この一冊に凝縮されています。
写真集の枠を超えた、
僕の"物語"を、是非楽しんでもらえたら嬉しいです。
菊池修司プロフィール
1995年11月10日生まれ。東京都出身。蠍座。A型。主な出演作は、ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」シリーズ、舞台「東京リベンジャーズ」シリーズ、舞台「HELI-X」シリーズ、Action Stage『エリオスライジングヒーローズ』シリーズ、「チェリまほThe Musical」～30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい～など多数。現在、MANKAI STAGE『A3!』ACT3!～SPRING & SUMMER 2026～に皇天馬役で出演中のほか、6月11日（木）より舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』に御影玲王役で出演する。今年4月、所属事務所Stovaに在籍する俳優7名で、劇団・UNFORM＋(アンフォームプラス)を発足した。
2026年7月、大阪・東京にて発売記念イベント開催予定！
2026年7月5日（日）に大阪、7月11日（土）、12日（日）に東京で発売記念イベントを開催！ 詳細は決定次第、TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。
購入者特典、決定！
■特典内容１.：限定表紙版
【対象店舗】
a)Amazon
https://www.amazon.co.jp/
b)楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18630589/
※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります
※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります
■特典内容２.：ミニフォトブック付き写真集
価格：6,360円 本体5,782円（税10%）
※ミニフォトブック付き商品と通常版で販売価格が異なります。ご注意ください。
※写真集は通常版と同じものとなります。
【対象店舗】
アニメイト（通販・実店舗含む）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3477763/
■特典内容３.：菊池修司直筆サイン入り写真集
【対象店舗】
セブンネットショッピング
https://7net.omni7.jp/detail/1107705600
※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります。
写真集発売記念パネル展、開催決定！
【対象店舗】
HMV&BOOKS SHIBUYA
詳細は下記URLにてご確認ください。
https://www.hmv.co.jp/news/article/260508119/
＜注意事項＞
※5月11日現在
※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。
※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。
【商品概要】
菊池修司1st写真集「Ambivalent」
●発売日：2026年7月3日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：3,960円
●発 行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【関連サイト】
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