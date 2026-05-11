菊池修司とは、いったい何者なのか。その“正体”に迫る一冊「Ambivalent」発売決定

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドStage Stars」などを発刊する東京ニュース通信社は、菊池修司1st写真集「Ambivalent」を7月3日（金）に発行いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。菊池修司1st写真集「Ambivalent」（東京ニュース通信社刊）

舞台「東京リベンジャーズ」や舞台『ブルーロック』、Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」など、数々の2.5次元作品に出演し、今年4月からは人気シリーズMANKAI STAGE『A3!』に皇天馬役として出演しているほか、新たに発足された劇団・UNFORM＋に所属するなど、ますます勢いを増している菊池修司。そんな彼の初となる写真集では、彼の心にある仮面を剥がし、これまで見せてこなかった深層にある“素顔”をさらけ出している。

菊池修司1st写真集「Ambivalent」（東京ニュース通信社刊）

舞台上で数多くの役を演じてきた。役者として、彼の中にさまざまな人格が存在してきた。一方、人としては社交的で人懐っこく、人情味があり面倒見も良く、彼のいる場は明るくなる。ユーモアがあり、利口でもあり、謙虚で、何事も軽やかに器用にやってのける。舞台上でもそれ以外でも、彼はその時々で、“理想の姿”を周囲に見せてきた。では、“見せようとして見せてきた姿”ではない、その奥に隠れている菊池修司とは、いったいどんな人間なのだろう――。この本は、彼の心の奥に何が潜むかを、彼自身と共に探す一冊となっている。

菊池修司1st写真集「Ambivalent」（東京ニュース通信社刊）

菊池修司は着替えるように、その時その場にふさわしい自分を演出する。クローゼットから今日の自分を取り出すかのように、色とりどりにシーンに合わせて、隙のない態度で、見る者の望む姿を投影するように存在する。そんな着飾った彼の、レイヤードされた服たちの最奥に、弱さや不安、悪態、迷いが隠れているのではないだろうか？ 彼を物語るさまざまなセクションのその先で、鎧を脱ぎ、何もまとわない心は、どんな形をしているのだろうか。無造作で歪な自分をさらけ出した時、彼は何を感じるのか。

菊池修司がこの写真集だけで明かす“正体”を、ぜひ目撃してほしい。

菊池修司コメント

菊池修司1st写真集「Ambivalent」（東京ニュース通信社刊）

この度、人生初となる写真集を発売することとなりました。

自分の夢であった写真集を、30歳、そして俳優10周年という節目のタイミングで、形として届けられる事、大変嬉しく思います。

ひとえに皆様の応援のおかげです。

改めて、本当にありがとうございます。

今日までの道のりは、決して楽しいことばかりでなく、時には迷い、悩んだ日もありました。

そんなネガティブな自分も、明るいポジティブな自分も混在する、"今"の僕という人間と真っ向から向き合い、"等身大の自分"を表現させていただきました。

自分が何者であるのか。

何が自分で、何が自分じゃないのか。

そんな自分をこれからも、好きでありたいーー

たくさんの想いと葛藤が、この一冊に凝縮されています。

写真集の枠を超えた、

僕の"物語"を、是非楽しんでもらえたら嬉しいです。

菊池修司プロフィール

1995年11月10日生まれ。東京都出身。蠍座。A型。主な出演作は、ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」シリーズ、舞台「東京リベンジャーズ」シリーズ、舞台「HELI-X」シリーズ、Action Stage『エリオスライジングヒーローズ』シリーズ、「チェリまほThe Musical」～30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい～など多数。現在、MANKAI STAGE『A3!』ACT3!～SPRING & SUMMER 2026～に皇天馬役で出演中のほか、6月11日（木）より舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』に御影玲王役で出演する。今年4月、所属事務所Stovaに在籍する俳優7名で、劇団・UNFORM＋(アンフォームプラス)を発足した。

2026年7月、大阪・東京にて発売記念イベント開催予定！

2026年7月5日（日）に大阪、7月11日（土）、12日（日）に東京で発売記念イベントを開催！ 詳細は決定次第、TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。

購入者特典、決定！

■特典内容１.：限定表紙版

【対象店舗】

a)Amazon

https://www.amazon.co.jp/

b)楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18630589/

※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

■特典内容２.：ミニフォトブック付き写真集

価格：6,360円 本体5,782円（税10%）

※ミニフォトブック付き商品と通常版で販売価格が異なります。ご注意ください。

※写真集は通常版と同じものとなります。

【対象店舗】

アニメイト（通販・実店舗含む）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3477763/

■特典内容３.：菊池修司直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107705600

※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります。

写真集発売記念パネル展、開催決定！

【対象店舗】

HMV&BOOKS SHIBUYA

詳細は下記URLにてご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/260508119/

＜注意事項＞

※5月11日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

菊池修司1st写真集「Ambivalent」

●発売日：2026年7月3日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,960円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞