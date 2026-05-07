メットガラ 2026 ジスのメイクルック

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パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社


2026年5月4日にニューヨークで開催されたメットガラ 2026に、PONYによるディオール メイクアップを纏ったジスが登場。



Complexion


ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウ 1N ニュートラル


ディオールスキン フォーエヴァー スキン コレクト コンシーラー 1N ニュートラル


ディオールスキン ルージュ ブラッシュ 212 チュチュ ホログラフィック


バックステージ グロウ マキシマイザー パレット 004 ローズ ゴールド グロウ



Eyes


ディオールショウ サンク クルール 429 トワル ドゥ ジュイ/ 743 ローズ チュール


ディオールショウ フラッシュ スティック 006 パール スター


マスカラ ディオールショウ アイコニック オーバーカール 090 ブラック


ディオールショウ リキッド ライナー ウォータープルーフ 096 サテン ブラック



Lips


ディオール アディクト グラス リップスティック 405 ロージー ディオール (限定色)



Fragrances


ディオール アディクト ロージー グロウ (オードゥ パルファン)





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