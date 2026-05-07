メットガラ 2026 ジスのメイクルック
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社
2026年5月4日にニューヨークで開催されたメットガラ 2026に、PONYによるディオール メイクアップを纏ったジスが登場。
Complexion
ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウ 1N ニュートラル
ディオールスキン フォーエヴァー スキン コレクト コンシーラー 1N ニュートラル
ディオールスキン ルージュ ブラッシュ 212 チュチュ ホログラフィック
バックステージ グロウ マキシマイザー パレット 004 ローズ ゴールド グロウ
Eyes
ディオールショウ サンク クルール 429 トワル ドゥ ジュイ/ 743 ローズ チュール
ディオールショウ フラッシュ スティック 006 パール スター
マスカラ ディオールショウ アイコニック オーバーカール 090 ブラック
ディオールショウ リキッド ライナー ウォータープルーフ 096 サテン ブラック
Lips
ディオール アディクト グラス リップスティック 405 ロージー ディオール (限定色)
Fragrances
ディオール アディクト ロージー グロウ (オードゥ パルファン)
@DIORBEAUTY
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