【北海道シェアNo.1】「写真工房ぱれっと」が5月キャンペーンを開始。ISAMU MORITA等のブランドドレス×全38拠点のロケ地で「一生モノの1ページ」を。

北海道の花嫁の84%が「撮りたい」と回答。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/campaign/

「写真工房ぱれっと」が、最新ブランドドレスと全38箇所のロケーションを選べるカスタマイズプランを5月より本格展開。有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市）が運営する「写真工房ぱれっと」は、多様化する花嫁のニーズに応え、ブランド衣装・ロケーション・クリエイティブのすべてを自分好みに組み合わせられる「パーソナライズ・フォトウエディング」を強化いたします。

■ 20代女性が求めるのは「記録」ではなく「自分らしさの表現」

現在のウエディングシーンにおいて、20代を中心とした花嫁は単なるパッケージ化された撮影ではなく、SNSでの発信を意識した「映え」や、自分のこだわりを細部まで反映させる「パーソナライズ」を重視しています。 「写真工房ぱれっと」は、北海道内の花嫁から84%（※自社調べ）という圧倒的な支持を背景に、単なる記念写真の枠を超えた「映画のワンシーンのような体験」を提供します。

5月キャンペーン内容

「運命の一着」に出会う。世界的なブランドドレスラインナップ

SNSで絶大な人気を誇る「ISAMU MORITA」や、乙女心をくすぐる「JILL STUART」など、最新のブランドドレスを厳選。袖を通した瞬間に「主役」になれる、圧倒的なクオリティの衣装体験を約束します。

北海道を舞台に。全38箇所のロケーションスポットを自由にセレクト

「モエレ沼公園」のモダンな景観や「小樽運河」の歴史的な情緒など、北海道ならではの広大なロケーション全38箇所から選択可能に。ふたりのストーリーに合わせた「世界にひとつだけの背景」で撮影が可能です。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/location/

プロの専任レタッチャーによる「隙のない美しさ」の追求

撮影して終わりではなく、その後のクリエイティブにも徹底してこだわります。専任レタッチャーが一人ひとりの肌悩みや希望に合わせ、自然かつ美しい仕上がりを保証。

プレミアアルバムデザイン： クラシカルキュートな新デザインを含む3種類をリリース。

ウェルカムボード： トレンドを取り入れた全50種類のウェルカムボードを展開。

現在の20代女性は、自分らしさを表現する「パーソナライズ」や「SNS映え」を重視する傾向にあります。私たちは、従来のパッケージ化された撮影ではなく、衣装・ロケーション・アルバムデザインに至るまで「カスタマイズ」できる自由度の高いプランを展開することで、現代のニーズに応えます。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/campaign/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp