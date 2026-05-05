博多織に着想を得たパイ菓子専門ブランド 【HAKATA ORIOORI（博多オリオーリ）】。 全国初の店舗が大丸福岡天神店にオープン！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

【HAKATA ORIOORI】は、博多織に着想を得て献上柄をあしらった新たなパイ菓子ブランド。グループとして約七十年にわたり改良を重ね続けた独自のパイづくりの技を最大限に活かし、あまおう苺・八女抹茶など福岡の名産品と想いも織り込んだ多彩なパイ菓子をお届けいたします。福岡・天神から誕生する新たなブランドをお楽しみください。

博多織に着想を得た新たなパイ菓子ブランド「HAKATA ORIOORI（博多オリオーリ）」

福岡・博多で七百年以上受け継がれてきた織物「博多織」。

この織物に着想を得て生まれたのが「HAKATA ORIOORI」。

幾重にも重なる糸が美しい模様を織り上げるように、幾重にも重なる生地に素材・技・想いを織り込み、上品なおいしさとサクサクの食感のパイ菓子に仕立てました。

あまおう苺・八女抹茶など厳選した素材をていねいに織り込みながら、博多織をあしらった美しい装いでお届けします。

◆「織る」という姿勢。素材、技、想いを重ねる。

幾重にも重なる経糸と緯糸。幾層にも重なるパイ生地。

ものづくりと菓子づくりに共通する、素材、技、想いを重ねていく姿勢を「織る」と捉えています。手間と時間をかけて作りあげる姿勢に着想を得て、【HAKATA ORIOORI（博多オリオーリ）】は誕生しました。

◆博多織の献上柄に込められた想い

七百八十五年の歴史を誇り、江戸幕府への献上品としても知られる博多織。有名な献上柄は、「独鈷」「華皿」「親子縞」「孝行縞」の4種類の紋様から構成され、ひとつひとつに、大切に紡がれた想いが込められています。

「HAKATA ORIOORI（博多オリオーリ）」おすすめ商品

生菓子であるパイを、常温でおいしく全国へ届けたい。 1950年代に抱いた、その想いを原点に、グループ全体で約七十年にわたり、改良を重ね、パイづくりの技を磨き続けてきました。この独自製法を最大限に活かし、多彩なパイ菓子をお届けいたします。

●ミルフィユ〔あまおう苺〕

▲5個入 税込1,188円

福岡県産あまおう苺で仕立てたクリームを、ニュージーランド製のパイでサンドしたミルフィユ。

幾重にも織り重ねた1944層のパイは、軽やかにほどけるサクサク食感。

仕上げにホワイトチョコレートを纏わせ、苺パウダーをあしらいました。博多の美意識を映した、特別なマリアージュをお楽しみください。

※苺原料中あまおう苺51％

●ミルフィユ〔八女抹茶〕＜アソート・セレクション限定＞

▲ミルフィユアソート

8個入 税込1,728円 (あまおう苺・八女抹茶 各4個)

12個入 税込2,592円 (あまおう苺・八女抹茶 各6個)

2種のミルフィユ（あまおう苺、八女抹茶）が入ったアソート。

ミルフィユ(八女抹茶)は、 福岡県産八女抹茶で仕立てたクリームを、ニュージーランド産パイでサンド。

幾重にも折り重ねた1944層のパイは、軽やかにほどけるサクサク食感。

仕上げにミルクチョコレートを纏わせました。織り重なる層とともに広がる、八女抹茶のほろ苦さとやさしい甘みが調和する、奥行きのある味わいに仕上げました。

●『生ミルフィユ〔あまおう苺〕』

▲2個 税込1,296円

福岡県産あまおう苺にフランボワーズを合わせたフィリングを、生クリームとバターで仕立てたコク深くもなめらかなクリームで包み、キャラメリゼしたパイでサンドした生ミルフィユ。軽やかにほどけるパイの食感に、アーモンドダイスの香ばしさがアクセントを添えます。コクと爽やかさが調和する、上品なひとときをお楽しみください。

●アップルパイ

▲1個 税込486円

紅玉のピューレと、アップルダイスにダマンドクリームを合わせたフィリングを、パイに重ねて焼き上げました。じっくり2度焼きすることで、外は香ばしく、中はアップルダマンドがジューシーに。パイ生地のバターが香る、幾重にも重なる奥行きのある味わいをお楽しみください。

●オリーヌ〔アーモンド〕

▲5個入 税込1,296円

フランス産小麦のパイとクッキー生地を織り重ね、 優美な曲線を描くように仕立てたパイ菓子。

ローストアーモンドとクルミをあしらい、仕上げにキャラメリゼ。

2つのナッツの旨みが調和するパイのおいしさをお楽しみください。

※小麦中フランス産小麦74％

●セレクション

▲8個入 税込1,944円 ［ミルフィユ(あまおう苺) ３個、八女抹茶 2個、オ リーヌ3個］

15個入 税込3,240円［ミルフィユ(あまおう苺) 6個、八女抹茶 6個、オリー ヌ3個］

あまおう苺、八女抹茶の2つのミルフィユとオリーヌ 〔アーモンド〕をアソートした、贈り物におすすめのオリオーリ自慢の詰合せです。

※8個入のみオープニング限定商品の為、なくなり次第終了

オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、税込6,480円以上ご購入のお客様に、献上柄の親子縞をあしらったオリジナル刺繍ポーチをプレゼント!

HAKATA ORIOORIのブランドロゴを大胆にあしらい、イメージカラーである青色に仕立てました。

今だけのオリジナルグッズ、ぜひこの機会をお見逃しなく。

【実施日】2026年5月20日(水)～

※数量限定につき、なくなり次第終了

※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。

アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）

【大丸福岡天神店】

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