『城とドラゴン』×TVアニメ『ブルーロック』初のコラボイベントを4月30日(木)19:00より開催！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『ブルーロック』との初のコラボイベントを、2026年
4月30日(木)より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348152/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『ブルーロック』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_bluelock/
4月30日(木)19:00より、TVアニメ『ブルーロック』との初のコラボイベントを開催いたします。期間中は、コラボ限定キャラ「ブルーロック」が「青い監獄のアバたま」に登場。さらにボイス付き激レアお着替えとしてバクダンおやじの「糸師 冴」や魔導機兵の「オリヴァ・愛空」が登場し、ショップではゲーム内のシステムボイスを各コラボキャラクターに変更できる豪華声優陣による「ボイスパック」が新発売！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
【コラボ開催期間】2026年4月30日(木)19:00 ～ 5月17日(日)23:59
「ブルーロック」の人気キャラクターたちが「アバたま」に登場！
「青い監獄のアバたま」に限定キャラ「ブルーロック」が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手でき、ふ化すると「潔 世一(CV:浦 和希)」の姿を獲得できます。以降、当選回数に応じて「蜂楽 廻（CV:海渡 翼）」「千切豹馬（CV:斉藤壮馬）」「御影玲王（CV:内田雄馬）」「凪 誠士郎（CV:島粼信長）」「糸師 凛（CV:内山昂輝）」といったお着替えなどが手に入ります。
また、剣士専用の限定お着替え「士道龍聖なりきりセット」のほか、ボイス付き激レアお着替えとしてバクダンおやじの「糸師 冴(CV:櫻井孝宏)」や魔導機兵の「オリヴァ・愛空(CV:日野 聡)」も登場。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
※剣士専用の限定お着替えを入手してもキャラのステータスは上昇しません
※その他の「青い監獄のアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348152/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348152/images/bodyimage3】
◎ストライカーの祝福
限定キャラやコラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化していると発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値に中盛りボーナスが入ることに加え、友トレで訓練するとき、Perfectになる確率もアップ！また、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2026年4月30日(木)19:00 ～ 5月17日(日)23:59
■対象キャラ(激レアお着替え)
ブルーロック、バクダンおやじ(糸師 冴)、魔導機兵(オリヴァ・愛空)
■発動中の効果
・訓練所での獲得経験値量に中盛りボーナス
・友トレで訓練するとき、Perfectになる確率がアップ
4月30日(木)より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348152/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『ブルーロック』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_bluelock/
4月30日(木)19:00より、TVアニメ『ブルーロック』との初のコラボイベントを開催いたします。期間中は、コラボ限定キャラ「ブルーロック」が「青い監獄のアバたま」に登場。さらにボイス付き激レアお着替えとしてバクダンおやじの「糸師 冴」や魔導機兵の「オリヴァ・愛空」が登場し、ショップではゲーム内のシステムボイスを各コラボキャラクターに変更できる豪華声優陣による「ボイスパック」が新発売！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
【コラボ開催期間】2026年4月30日(木)19:00 ～ 5月17日(日)23:59
「ブルーロック」の人気キャラクターたちが「アバたま」に登場！
「青い監獄のアバたま」に限定キャラ「ブルーロック」が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手でき、ふ化すると「潔 世一(CV:浦 和希)」の姿を獲得できます。以降、当選回数に応じて「蜂楽 廻（CV:海渡 翼）」「千切豹馬（CV:斉藤壮馬）」「御影玲王（CV:内田雄馬）」「凪 誠士郎（CV:島粼信長）」「糸師 凛（CV:内山昂輝）」といったお着替えなどが手に入ります。
また、剣士専用の限定お着替え「士道龍聖なりきりセット」のほか、ボイス付き激レアお着替えとしてバクダンおやじの「糸師 冴(CV:櫻井孝宏)」や魔導機兵の「オリヴァ・愛空(CV:日野 聡)」も登場。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
※剣士専用の限定お着替えを入手してもキャラのステータスは上昇しません
※その他の「青い監獄のアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
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◎ストライカーの祝福
限定キャラやコラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化していると発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値に中盛りボーナスが入ることに加え、友トレで訓練するとき、Perfectになる確率もアップ！また、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2026年4月30日(木)19:00 ～ 5月17日(日)23:59
■対象キャラ(激レアお着替え)
ブルーロック、バクダンおやじ(糸師 冴)、魔導機兵(オリヴァ・愛空)
■発動中の効果
・訓練所での獲得経験値量に中盛りボーナス
・友トレで訓練するとき、Perfectになる確率がアップ