炭素繊維市場は2035年に179億米ドル規模へ拡大、年平均成長率（CAGR）10.9％で持続的な高成長を示す予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
炭素繊維市場は、2025年から2035年までに63億米ドルから179億米ドルに達する見込みで、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.9％を記録すると予測されています。炭素繊維は、高強度で軽量な特性を持つため、航空宇宙や自動車、スポーツ用品、産業用途において重要な役割を果たしています。これらの特性により、炭素繊維は効率的なエネルギー消費を実現する構造部品や内装部品に広く採用されています。
市場を牽引する要因
近年、都市型航空モビリティ（UAM）とエアタクシー（eVTOL機）の成長が炭素繊維の採用を後押ししています。これらの新たな移動手段は、軽量化によるエネルギー効率の向上が求められるため、炭素繊維が不可欠な素材となっています。特に、エアタクシーの構造部品や内装部品は、炭素繊維を使用することで、機体の軽量化と効率化を実現しています。また、政府の取り組みや航空業界の大手企業による投資も、市場の成長を加速させています。
【 無料サンプル 】
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市場の制約要因
炭素繊維市場の成長を妨げる要因として、化学薬品の使用が挙げられます。触媒のコスト上昇や溶剤回収の高コストなどが、企業の負担となり、市場拡大に影響を与える可能性があります。さらに、化学的なプロセスのコストが上昇しているため、費用対効果の高いソリューションへの需要が増加しています。これらの要因が、炭素繊維の市場拡大における制約となる可能性があります。
市場機会
一方で、燃料電池市場の成長は炭素繊維市場に新たな機会を提供しています。水素燃料電池車や携帯型デバイスへの需要が高まる中、炭素繊維複合材料は燃料電池スタックの重要な構成要素として使用されています。軽量化と部品点数の削減に加え、機械的強度と耐食性の向上に寄与することから、炭素繊維の需要はますます拡大しています。
主要企業のリスト：
● A&P Technology Inc.
● Anshan Sinocarb Carbon Fiber Co. Ltd
● DowAksa USA LLC
● Formosa Plastics Corporation
● Hexcel Corporation
● Holding company Composite
● Hyosung Advanced Materials
● Jiangsu Hengshen Co. Ltd
● Mitsubishi Chemical Corporation
● Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
● SGL Carbon
● Solvay
● Teijin Limited
● Toray Industries Inc.
● Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd
市場セグメンテーションの洞察
2025年、炭素繊維市場の収益の大部分は航空宇宙および防衛分野から得られました。次世代航空機や宇宙探査の進展により、航空宇宙分野における炭素繊維の需要が急増しています。特に、航空機の軽量化と性能向上が求められる中、炭素繊維の強度と軽量性が不可欠な素材として重視されています。今後は、再生可能エネルギーへの投資が拡大する中、風力タービン分野が市場を牽引すると予想されています。
地域別市場動向
欧州は、炭素繊維市場において収益面で主要な市場を占めています。特に、航空宇宙産業の発展が炭素繊維の需要を牽引しています。エアバスなどの大手航空機メーカーが存在し、次世代航空機向けに炭素繊維を活用する動きが加速しています。一方、アジア太平洋地域は予測期間中に市場を独占すると予想されています。日本、中国、韓国といった国々が自動車業界で炭素繊維を採用し、特に電気自動車（EV）の軽量化が進んでいます。
市場を牽引する要因
近年、都市型航空モビリティ（UAM）とエアタクシー（eVTOL機）の成長が炭素繊維の採用を後押ししています。これらの新たな移動手段は、軽量化によるエネルギー効率の向上が求められるため、炭素繊維が不可欠な素材となっています。特に、エアタクシーの構造部品や内装部品は、炭素繊維を使用することで、機体の軽量化と効率化を実現しています。また、政府の取り組みや航空業界の大手企業による投資も、市場の成長を加速させています。
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市場の制約要因
炭素繊維市場の成長を妨げる要因として、化学薬品の使用が挙げられます。触媒のコスト上昇や溶剤回収の高コストなどが、企業の負担となり、市場拡大に影響を与える可能性があります。さらに、化学的なプロセスのコストが上昇しているため、費用対効果の高いソリューションへの需要が増加しています。これらの要因が、炭素繊維の市場拡大における制約となる可能性があります。
市場機会
一方で、燃料電池市場の成長は炭素繊維市場に新たな機会を提供しています。水素燃料電池車や携帯型デバイスへの需要が高まる中、炭素繊維複合材料は燃料電池スタックの重要な構成要素として使用されています。軽量化と部品点数の削減に加え、機械的強度と耐食性の向上に寄与することから、炭素繊維の需要はますます拡大しています。
主要企業のリスト：
● A&P Technology Inc.
● Anshan Sinocarb Carbon Fiber Co. Ltd
● DowAksa USA LLC
● Formosa Plastics Corporation
● Hexcel Corporation
● Holding company Composite
● Hyosung Advanced Materials
● Jiangsu Hengshen Co. Ltd
● Mitsubishi Chemical Corporation
● Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
● SGL Carbon
● Solvay
● Teijin Limited
● Toray Industries Inc.
● Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd
市場セグメンテーションの洞察
2025年、炭素繊維市場の収益の大部分は航空宇宙および防衛分野から得られました。次世代航空機や宇宙探査の進展により、航空宇宙分野における炭素繊維の需要が急増しています。特に、航空機の軽量化と性能向上が求められる中、炭素繊維の強度と軽量性が不可欠な素材として重視されています。今後は、再生可能エネルギーへの投資が拡大する中、風力タービン分野が市場を牽引すると予想されています。
地域別市場動向
欧州は、炭素繊維市場において収益面で主要な市場を占めています。特に、航空宇宙産業の発展が炭素繊維の需要を牽引しています。エアバスなどの大手航空機メーカーが存在し、次世代航空機向けに炭素繊維を活用する動きが加速しています。一方、アジア太平洋地域は予測期間中に市場を独占すると予想されています。日本、中国、韓国といった国々が自動車業界で炭素繊維を採用し、特に電気自動車（EV）の軽量化が進んでいます。