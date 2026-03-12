ゴム結合研磨材市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月09に「ゴム結合研磨材市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ゴム結合研磨材に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ゴム結合研磨材市場の概要
ゴム結合研磨材市場に関する当社の調査レポートによると、ゴム結合研磨材市場規模は 2035 年に約 382.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ゴム結合研磨材市場規模は約 244.1億米ドルとなっています。ゴム結合研磨材に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ゴム結合研磨材の市場シェア拡大は、世界的な自動車および航空宇宙セクターの急速な拡大によるものです。これらのセクターは、ブレーキ部品、タービンブレード、ギア、エンジンアセンブリといった重要部品の研磨、研削、バリ取り、仕上げに使用されるゴム結合研磨材の最大の消費者の一つです。電気自動車の生産増加と軽量素材の使用により、高性能研磨工具を含む特殊な加工プロセスの必要性が高まっています。
ゴム結合研磨材に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rubber-bonded-abrasive-market/85550
ゴム結合研磨材に関する市場調査では、複数の分野における精密仕上げのニーズの高まりと、自動化製造およびCNC研削システムへの世界的な移行により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、合成配合、ハイブリッド結合システム、ナノテクノロジーベースの研磨材の急速な進歩も見られます。
しかし、原材料価格の変動とサプライチェーンリスクは、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。ゴム結合研磨材の生産は、気候変動の影響や原油への依存度によって変動する可能性のある天然ゴム、合成ゴム、研磨粒子に依存しているため、市場の成長は抑制されると予想されます。
ゴム結合研磨材市場セグメンテーションの傾向分析
ゴム結合研磨材市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ゴム結合研磨材の市場調査は、製品タイプ別、研磨粒子材質別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
ゴム結合研磨材市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-85550
研磨粒子材質別に基づいて、合成ダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素（cBN）、炭化ケイ素、酸化アルミニウムおよびその他に分割されています。合成ダイヤモンドセグメントは、優れた硬度と耐摩耗性に加え、超微細な表面仕上げを実現できることから、予測期間中に42%のシェアを占めると予想されています。合成ダイヤモンド研磨材は、電子機器、航空宇宙、自動車、工具など、様々な分野で極めて高い精度と寸法安定性を実現し、熱損傷を最小限に抑えながら効率的な切削を行うために使用されています。小型電子部品、高性能エンジン部品、光学機器への需要の高まりが、このセグメントの成長を牽引しています。
