株式会社アドウェイズの子会社である傑思‧愛紱威媒體股份有限公司（本社：台湾台北市、代表取締役：Jason Yang、以下JS Adways）は、台湾の大手電機メーカー東元電機（TECO）の科技文教基金會および智慧方案と共同開発した「山海圳（さんかいしゅう）国家緑道 - AI山岳ガイド」において、計4つの賞を獲得いたしました。

受賞したのは、LINE Taiwanが定める「LINE Biz Solutions Award」の「最優秀ESG貢献賞」の銀賞、台湾デジタルメディアアプリケーション / マーケティング協会（DMA）が定める「DSA Digital Singularity Award」の「最優秀地域創生賞」および「最優秀ロケーションベースマーケティング賞」の銅賞、そして台湾で最も権威ある広告賞である「4A クリエイティブアワード」の「最優秀地域創生マーケティング賞」銅賞の計4つとなります。

開発背景：聖地「山海圳」が抱えていた情報発信の課題

「山海圳国家緑道」は、徒歩、自転車、バスなど複数の移動手段を利用し、海抜0mから3,952mの台湾最高峰「玉山」まで辿ることができる、全長177kmにおよぶ壮大な自然歩道です。

「台湾の巡礼路」とも称され、台湾の人々にとって精神的支柱とも言える重要な文化遺産ですが、その広大さゆえに、登山者への効果的なルート案内や現地情報の提供が不足しており、観光客の誘致や安全対策、環境保全への意識付けに課題を抱えていました。

「LINE×AI」によるバリアフリーなガイド体験

JS Adwaysは、デジタル技術による社会課題の解決と環境の持続可能性（サステナビリティ）の両立を目指し、台湾の大手電機メーカー東元電機（TECO）の科技文教基金會および智慧方案と共に「AI山岳ガイド」を開発しました。

本サービスでは、台湾で圧倒的な普及率を誇る「LINE公式アカウント」をコアプラットフォームに採用したことで、新たなアプリをダウンロードする必要なく、直感的にアクセスできるガイドを実現。AI技術を採用し、山海圳の正確な生態、歴史、文化に関する情報を、ユーザーの位置情報や質問内容に応じて、50種類以上の言語に対応して提供します。

また、国外の登山者に対しても、バリアフリーかつパーソナルなガイドサービスを提供することで、デジタルリテラシーや地理的な障壁を取り除き、より多くの人々が安全に山や森へアクセスできる環境を構築しています。

観光振興と環境保全の「循環型モデル」が高く評価

今回のアワードでは、単なる観光ガイドにとどまらず、ESG（環境・社会・ガバナンス）、デジタルイノベーション、地域活性化の3点において高い評価を獲得しました。

環境保護プラットフォームとしての機能（ESG）

ユーザーはLINEを通じて、ルート沿いのゴミの投棄状況や自然環境の変化をリアルタイムで報告可能。登山者が「監視者」ではなく「保護者」として参加できる仕組みを構築し、生態系の維持に貢献しています。

地域経済への貢献（地域活性化）

スマートスタンプラリー機能や、位置情報に基づいたイベント通知により、観光客の周辺地域への回遊を促進。通過するだけでなく、地域に経済効果をもたらす仕組みを実装しました。

文化遺産保護とテクノロジーの融合（DX）

伝統的な文化資産である「山海圳国家緑道」に対し、AIとLINEという現代のテクノロジーを掛け合わせることで、新たな観光価値と保護モデルを創出しました。

今後もJS Adwaysは、メディアの形式にとらわれず、独創的な成功例を作り、コンテンツ、クリエイティブ、データ等の包括的なマーケティング戦略を推進し課題解決を行い、広告主の事業成長に貢献してまいります。

アドウェイズグループでは、今後も市場のニーズにいち早く対応し、全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、当社に関わるすべての方々の可能性をひろげる「人儲け」の実現に向け、尽力してまいります。

JS ADWAYS MEDIA INC.について http://www.js-adways.com.tw/2005年設立後、 2012年にJS ADWAYS MEDIA INC.としてADWAYS Groupに参画。台湾全土におけるブランドマーケティング戦略からコンテンツ提案、デジタルメディアやインフルエンサーなどのプランニング運用、CRM運営まで、トータルソリューションを提供する。また独自ソリューション「IDEA Series」によるさまざまなサービス提供も行い、2021年にはより高品質なクリエイティブサービスを駆使し広告主の課題を解決するため、クリエイティブエージェンシー「MATCH Advertising」を子会社化。

株式会社アドウェイズについて https://www.adways.net/2001年設立。2006年に東京証券取引所に上場。パーパスに、"全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、すべての人の可能性をひろげる「人儲け」を実現する。"を掲げ、アプリ・Webの包括的なマーケティングを支援する広告事業、テクノロジーを駆使し新しい広告表現や広告効果最大化を実現するアドプラットフォーム事業、ライフスタイル事業、DX事業など、領域をまたいだ事業を展開。日本を始め、アジアを中心とした海外への事業展開も行っている。

