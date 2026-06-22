夏休みにどこにもいけないのもなんだから


▶『夫ですが会社辞めました』葉月家のエピソードをまとめ読み

会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。

神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。

登場人物


２人でどこかにおでかけして欲しいけど…


葉月香代は２人目の子どもを妊娠中。妊娠後期に入り身体も思うようにならず、「夏休みのおでかけは、夫と娘のふたりでして欲しい」と考えました。夫の圭太に提案してみたものの、彼は「家族一緒に行かないと意味がない」と考えるタイプで、香代の提案にも聞く耳を持ちません…。

息子とふたりで旅行に行きます


遊園地行きたーい


行ってみようかな


ユイを楽しませなきゃな


楽しいのは最初だけで…


あの頃羨ましかった親子になれているんだな


親にして欲しくてしてもらえなかったことを、自分の子どもにはしてあげたい…そんなふうに考えて行動したこと、誰しもひとつくらいはあるのではないでしょうか。そんな思い出、心当たりはありませんか？

著＝とげとげ。