優勝賞金は6億円超 “帝王”のホスト大会に松山英樹、久常涼が出場
＜メモリアル・トーナメント 事前情報◇1日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞今週の米男子ツアーは4日から、通算73勝の“帝王”ことジャック・ニクラスがホストを務める大会が行われる。ここに日本勢は松山英樹、久常涼が出場する。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
この大会は出場選手が限られるシグネチャーイベント（格上げ大会）のひとつで、賞金総額2000万ドル（約63億6000万円）、優勝賞金400万ドル（約6億3600万円）がかけられるビッグトーナメントになる。松山にとっては、2014年にツアー初優勝を遂げ、さらに15年（5位）、19年（6位）、24年（8位）と過去4度のトップ10入りも果たしている試合。昨年は38位に終わっているが、好イメージで挑めそう。久常は今回が初出場になる。この他、24、25年と連覇中の世界ランク1位スコッティ・シェフラー（米国）や、先月の「全米プロ」以来の出場となる同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）ら、強豪ぞろい。1976年に第1回が開かれ、今年51回目を迎える伝統の大会で熱戦が繰り広げられる。
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