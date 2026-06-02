ツアー優勝・姉妹の欠かせないパートナーって？

ガーミンジャパン株式会社は、プロゴルファーの岩井明愛選手、岩井千怜選手と、Garminジャパンブランドアンバサダー契約を3年連続で締結したことを発表しました。

「欠かせないパートナー」岩井姉妹、Garminと3年連続で契約更新！

2025年から本格的に米女子ツアーへ参戦した岩井姉妹。岩井明愛プロは「ザ・スタンダード ポートランドクラシック」、岩井千怜プロは「メキシコリビエラマヤオープン at マヤコバ」でそれぞれ優勝を飾るなど、世界の舞台で存在感を高めています。

Garminは、フィットネスやアウトドア、ゴルフなど幅広い分野でデバイスを展開する米国発のGPS機器メーカーです。今回、岩井明愛選手、岩井千怜選手とのアンバサダー契約を更新した理由について、同社は、米国を拠点に挑戦を続ける両選手の姿勢がブランド価値と高い親和性を持つためと説明しています。

今後は、両選手が活用するGarminウォッチのプロモーション動画などを、ウェブサイトやSNSで順次公開予定。動画では、距離計測やハザード確認、ショットやスコアの記録、ラウンド後の振り返りなど、一般ゴルファーにも役立つ機能が紹介される予定です。

岩井姉妹が着用しているモデルは、Garminのフラッグシップシリーズ「fēnix」の最新機種「fēnix 8 Sapphire AMOLED 43mm」。高彩度のAMOLEDディスプレイを搭載し、屋外でも画面を確認しやすいのが特徴です。ゴルフだけでなく、睡眠管理や日々のトレーニングなど、コンディションづくりにも活用できます。岩井明愛プロは「Ti Carbon Gray DLC／Black」、岩井千怜プロは「Soft Gold／Fog Gray」を着用する。

岩井明愛プロ

岩井明愛プロは今回の契約更新について以下のようにコメントしています。

「Garmin とのアンバサダー契約が 3 年目を迎え、とても嬉しく思っています。ランニング時に距離を設定す るだけで最適なコースを提案してくれる機能は、地図表示も分かりやすく、日々のトレーニングに欠かせな い存在です。画面が綺麗で見やすいのもお気に入りのポイントですし、朝起きた時の“おはよう“というメッ セージも嬉しいです。今後も Garmin とともに成長していきたいと思います。」

岩井千怜プロ

岩井千怜プロも、今回の契約更新について以下のようにコメントしています。

「Garmin を使い始めて 3 年目。今では自分にとって欠かせないパートナーです。海外転戦で移動や時差が ある中でも、睡眠管理やランニング機能が日々のコンディションづくりをサポートしてくれています。長時間 のフライトでも充電が減らないのも嬉しいですし、ウォッチに付いているライトが明るいので、暗い道を歩くと きには便利でいつも使っています。今シーズンも Garmin とともに最高のパフォーマンスをお届けできるよう 戦っていきます。」

いかがでしたか？ ぜひ岩井姉妹のツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！