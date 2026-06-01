「パパさんの愛情伝わってくる」柳原可奈子、軽井沢の家族ショット披露「お子さんの笑顔がとても嬉しそう」
タレントの柳原可奈子さんは6月1日、自身のInstagramを更新。家族で訪れた長野県・軽井沢でのプライベートショットを公開しました。
【写真】柳原可奈子、家族で軽井沢を満喫
コメントでは「楽しさいっぱい溢れてますね」「私も嬉しく楽しくなりますよ」「楽しそうな写真がたくさん」「みんなかわいいです」「写真のアングル上手いしパパさんの愛情伝わってくる素敵な写真」「お子さんの笑顔がとても嬉しそうで、幸せそうです」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】柳原可奈子、家族で軽井沢を満喫
「私も嬉しく楽しくなります」柳原さんは「新緑の軽井沢へ行ってきました タリアセンでボートに乗ったり鯉やカモにご飯をあげたり 気持ちよかったな〜」とつづり、20枚の写真を公開。娘2人と食事を楽しむ様子やブランコで遊ぶ姿、スワンボートに乗る姿など、家族で休日を満喫する様子が収められています。
「母は爆笑でした」同日には別の投稿で、「次女が大好きなメルちゃんの遊び場がある【#軽井沢おもちゃ王国】に行ってきたよ」と報告し、19枚の写真を公開しました。柳原さんと娘2人のスリーショットをはじめ、ドレス姿の娘の写真などが収められており、家族で過ごした楽しい時間が伝わってきます。また「真面目な顔で『いそがしい…』と呟く3歳に母は爆笑でした」と、ほほ笑ましいエピソードも披露しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)