『VS嵐』2年ぶり公式Xが更新「最高の景色をありがとうございました」 ラストライブ後にメンバー出演番組から感謝の投稿
きょう5月31日をもって活動終了を迎える5人組グループ・嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が東京ドームで開催された。終演後には嵐5人が出演していたバラエティー番組『VS嵐』が2年ぶりに公式Xを更新。ほかにもメンバー出演番組が続々とねぎらいの言葉を送っている。
【画像】株式会社嵐・四宮隆史社長から「すべての嵐ファンの皆様へ」長文メッセージ（全文）
2008年4月12日から2020年12月24日まで放送されていた同番組は、2024年6月ぶりに新規投稿。「嵐5人だからこそ、木曜よる7時に温かい時間をお届けすることができました 共に歩めた時間は宝物です 明日からもみんな5人の大ファンです!! 最高の景色をありがとうございました」と嵐のメンバーカラーである5色のハートで締めくくった。
さらに相葉出演の『相葉◎×部』は「相葉さん 心に残る最高のライブをありがとうございました！これからも相葉さんと共に歩みながら、より良い番組作りに励んでいきます！今後とも『相葉◎×部」をどうぞよろしくお願い致します」とメッセージ。『嗚呼 みんなの動物園』は「ありがとう」と書かれたモニター画像を投稿した。
また現在放送中の櫻井翔MC『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は「ラストライブお疲れ様でした！！皆さんのかっこいい姿、とても感動しました そして、26年間半の嵐としての活動本当にお疲れ様でした 4月から始まった真剣遊戯！THEバトルSHOWはまだまだこれからですが櫻井さんと一緒に楽しい番組にしていけたらと思っています」と呼びかけた。
【画像】株式会社嵐・四宮隆史社長から「すべての嵐ファンの皆様へ」長文メッセージ（全文）
2008年4月12日から2020年12月24日まで放送されていた同番組は、2024年6月ぶりに新規投稿。「嵐5人だからこそ、木曜よる7時に温かい時間をお届けすることができました 共に歩めた時間は宝物です 明日からもみんな5人の大ファンです!! 最高の景色をありがとうございました」と嵐のメンバーカラーである5色のハートで締めくくった。
また現在放送中の櫻井翔MC『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は「ラストライブお疲れ様でした！！皆さんのかっこいい姿、とても感動しました そして、26年間半の嵐としての活動本当にお疲れ様でした 4月から始まった真剣遊戯！THEバトルSHOWはまだまだこれからですが櫻井さんと一緒に楽しい番組にしていけたらと思っています」と呼びかけた。