俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は31日、第21話「風雲！竹田城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を発揮。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

物語は羽柴秀吉の「中国攻め」に突入。「相関図」も最新版に更新され、前回（OUT17人→IN11人）に続いて登場人物が激しく入れ替わった。

＜OUT＞9人（1つ前の版に掲載・退場したとは限らない）

浅野長勝 （宮川一朗太）

ふく （森口瑤子）

今井宗久 （和田正人）

津田宗及 （マギー）

長宗我部元親（磯部寛之）

松永久秀 （竹中直人）

堀池頼昌 （奥田瑛二）

絹 （麻生祐未）

村川竹之助（足立英）

＜IN＞15人（今回から掲載）

与一郎 （高木波瑠）

小寺官兵衛尉孝高（黒田官兵衛）（倉悠貴）

尼子勝久 （渡邉蒼）：播磨・上月城を任される戦国武将

山中幸盛 （廣瀬友祐）：勝久の家臣

だし （山谷花純）：荒木村重（トータス松本）の妻

高山右近 （市川知宏）：摂津高槻城主

中川清秀 （すがおゆうじ）：摂津茨木城主

毛利輝元 （濱正悟）：安芸の戦国大名・毛利家当主

安国寺恵瓊（立川談春）：毛利家外交僧

吉川元春 （こばやし元樹）：毛利家一門衆

小早川隆景（山本浩司）：毛利家一門衆

宇喜多直家（緋田康人）：備前岡山城主

別所長治 （下川恭平）：播磨の国衆・別所家当主

別所賀相 （田中美央）：長治の叔父

別所重棟 （忍成修吾）：賀相の弟

尼子勝久役の俳優・渡邉蒼は、2018年の大河「西郷どん」で主人公・西郷隆盛の幼少期を好演。大河出演は8年ぶりとなる。宇喜多直家役の俳優・緋田康人は、13年7月期のTBS日曜劇場「半沢直樹」で机を激しく叩きながら主人公を追い詰める人事部次長・小木曽忠生役を怪演。大きな話題を集めた。

新キャラクターの動向も注目される。