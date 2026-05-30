元日向坂46のメンバーで俳優の影山優佳さん（25）のスタッフが公式Xを更新。影山さんの運転免許証がゴールドになったことを報告しました。ネット上では免許証の写真が話題となっています。



【写真】免許証の写真でも「アイドルクオリティ」

スタッフによる公式Xは、「スーパーペーパーゴールドガール爆誕 （普通車はAT車に限る）」と免許更新がゴールドに切り替わったことを明かし、証明写真を公開。影山さんは、白の襟付きトップスのボタンを一番上までしっかりと留め、胸上までのミディアムボブを下ろしたスタイル。ナチュラルメイクを施し、少しだけほほ笑む姿が見られます。



SNS上では「免許証でも可愛く写るのどうなってんの」「やっぱりプロは違うんやな」「本物の美人の証明」「次元が違う」「アイドルクオリティすぎて草」「だいたい『盛れない写真』の代表なのに」「普通は黒歴史になるはずなのに」「この落ち着きと清楚感なの強い」「ゴールド免許よりこの美貌が国宝級」などの声が寄せられました。



影山さんは2001年5月8日生まれ、東京都出身。2016年に「けやき坂46（現・日向坂46）オーディション」に合格しアイドルデビューを果たしました。多くのバラエティやクイズ番組でも活躍する中、MENSA会員になったことでも話題に。また趣味であるサッカーにおいても、「2022 FIFAワールドカップカタール」でコメントや予想で注目を集めました。2023年7月には卒業コンサートを開催し、グループを卒業。現在は、ドラマや舞台など俳優業を中心に幅広く活動しています。