【バツイチ息子は、狂ってた…】正気に戻ったの「だから、お願い…！」＜第24話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第24話 だからお願い
【編集部コメント】
陽子さんはサオリさんの優しい性格を知っています。だから「謝りたい」と言えば、来てくれる可能性はゼロではないと思ったのでしょう。自暴自棄になったタダシさんが危害を加えてきそうなことを知らせ、サオリさん夫婦の味方になった陽子さん。心の底から謝って誠意を見せれば、娘夫婦はきっと受け入れてくれるはず……。そんな望みを抱いているように感じます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第24話 だからお願い
【編集部コメント】
陽子さんはサオリさんの優しい性格を知っています。だから「謝りたい」と言えば、来てくれる可能性はゼロではないと思ったのでしょう。自暴自棄になったタダシさんが危害を加えてきそうなことを知らせ、サオリさん夫婦の味方になった陽子さん。心の底から謝って誠意を見せれば、娘夫婦はきっと受け入れてくれるはず……。そんな望みを抱いているように感じます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子