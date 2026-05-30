バルセロナがイングランド代表FWゴードンを獲得! W杯前に契約を完了させた理由は?
バルセロナは29日、ニューカッスルからイングランド代表FWアンソニー・ゴードン(25)を獲得したことを発表した。新シーズンに向けた最初の補強選手となる。
契約期間は2031年6月までの5シーズン。スペイン『マルカ』によると、移籍金については7000万ユーロ(約130億円)に加え、変動報酬として1000万ユーロ(約19億円)が支払われる。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のメンバーに選ばれており、大会中さらに評価が高まることを懸念し、契約の完了を急いだようだ。
左ウイングを主戦場とするゴードンは、エバートンのアカデミーで育ち、2017年12月に16歳でトップチームデビューを果たした。18歳だった2020年1月にはプレミアリーグ初出場。その後、2021年2月に半年間プレストン・ノースエンドへ期限付き移籍し、2023年1月にニューカッスルへ完全移籍した。
2023-24シーズンから背番号10を着け、公式戦48試合の出場で12ゴール16アシストを記録。今季も公式戦46試合に出場して17ゴール5アシストの活躍を見せた。
ゴードンはクラブ公式サイトを通じ、「夢が叶った」とバルセロナ加入を喜んだ。
契約期間は2031年6月までの5シーズン。スペイン『マルカ』によると、移籍金については7000万ユーロ(約130億円)に加え、変動報酬として1000万ユーロ(約19億円)が支払われる。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のメンバーに選ばれており、大会中さらに評価が高まることを懸念し、契約の完了を急いだようだ。
2023-24シーズンから背番号10を着け、公式戦48試合の出場で12ゴール16アシストを記録。今季も公式戦46試合に出場して17ゴール5アシストの活躍を見せた。
ゴードンはクラブ公式サイトを通じ、「夢が叶った」とバルセロナ加入を喜んだ。