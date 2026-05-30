日本テレビにて本日5月30日（土）15時〜16時「欲望の果てには何がある？スクラッププラネット」を放送（放送後からTVerにて1か月無料配信予定 /Huluでも配信）。この番組は、“人間の欲望の果て”をテーマに、欲望と隣り合わせの現代のリアルに迫るドキュメントバラエティー！

■欲望の果てには何がある？―SDGs×人間の欲―

温暖化をはじめとし、2026年、地球が悲鳴をあげている…「2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標」として定められたSDGsの17の目標。そのSDGsの現在地を、「人間の欲望」という切り口から見つめる特別番組。

日本テレビでは放送当日の5月30日（土）から6月7日（日）まで、SDGsウィーク「Good For the Planet ウィーク（通称：グップラ）」を展開。そのグップラアンバサダーの小泉孝太郎/坂本花織/山田涼介（※五十音順）が、グップラキックオフ特番として「欲望の果てには何がある？スクラッププラネット」を届ける。番組はスタジオに設置したAI役によって進行、AIアシスタントとして吉村崇も出演。“AIの問いに人間が答えていく”そんな近未来的な構図も特徴的。

今回番組が注目したのは、私たちの日常に欠かすことのできない「ファッション欲」と「食欲」。

◆日本で1年間に売られる洋服の数は約35憶―売れ残る“約15億着”の洋服たちはどこに行く？

ある統計によると、1人が10年間で捨てる服の数は約200着。小泉が「ここ数年買う服を減らしている」と話せば、坂本も「私も、クローゼットに入るだけで完結させる」と話し、山田は「見られる仕事なのである程度洋服は買いますが、メンバーや後輩にあげる」とファッションを楽しみながら無駄にしない努力を明かす。

日本で年間に売られる洋服の数は約35億着。しかしその内実際に販売されているのは約20億着。それでは売れ残った約15億の服はどこに行くのか？番組は、大阪府の敷地面積700坪のとある倉庫へ。その倉庫を管理していたのは、売れ残った洋服をメーカーから安く買い取り再販売、なんとか処分せずに生かすことができないか？とサステナブルな社会の実現を目指す企業だ。

管理者の山本さんに「欲望の果て」を聞いてみると、バングラデシュだという。バングラデシュは、今や中国に次ぐ世界第2位の衣類輸出国。そこでスタッフは、山本さんのバングラデシュでの商談に密着。アパレル大国・バングラデシュでは約15人に1人がアパレル産業に携わっているとされ、至るところに洋品店がある。

首都ダッカから車を走らせ、洋服を作る縫製工場へ向かった一行。国内約5000か所の工場で年間約100億着もの服が作られるバングラデシュの縫製工場で見た、ファッション業界のリアルとは？洋服が大量に安く作られる理由、余剰在庫との向き合い、そんな現実の先には、まだまだ衝撃の光景が待ち受けていた。

バングラデュの首都ダッカから車で1時間、スタッフが見つけたのは、道路沿いに突如現れた高さ20ｍのゴミの山。「ファッション欲の果て」…それは捨てられた服の山。在庫処理業者がいくら再販売しても次から次へと服は作られ、残った服も焼却され切らず、焼却施設のキャパをオーバーし、空き地に積み上げられていく世界のリアル。ファッションは確実に私たちの生活に必要なもの。だからこそ世界の現実を知り、ファッションを楽しむために「明日にいいチョイス」となる選択の積み重ねが、私たち自身にも求められているのだ。

◆“まだ食べられる”のに廃棄――食品ロスのリアルにも密着

番組の後半で取り上げる欲は「食欲」。「食欲の果て」を求めた時、一体どんな景色が待ち受けるのか？

日本の食品ロスは年間464万トン。これは1人当たり年間365個のおにぎりを捨ててしまっている計算に。それでは売れ残った食品たちはどこへ行くのか？番組が辿り着いたのは、神奈川県の日本フードエコロジーセンター。スーパーやコンビニエンスストアで廃棄される食品を回収しているが、見た目はまだ食べられそうなものが沢山。

廃棄される理由は、賞味期限や保存場所の確保、人件費削減など様々だが、回収された食品は、家畜のエサになるものもあれば、エサに向かないものはエネルギーへの再利用も。人間の「食欲」を満たすために廃棄される食品の行方を追うことで、私たちの未来が歩むべき姿とは？他にも、食品ロスを減らすための他国の取り組みなども紹介。

消費者の欲望の果てと、対策に取り組む姿を目の当たりにし、「今日から何かが違う」「普段の過ごし方から見直す」と口々にするグップラアンバサダーたち。かけがえのない地球のために、未来を作るのは私たち一人ひとり…明日を笑顔で迎えるためには、どんな選択をしていくべきなのか？

なお、グップラアンバサダーは、以下の番組などにも出演 （※一部）。

◆6月2日（火）坂本花織×「ZIP！―指導者への第一歩！必修アスリート先生」

現役を引退し指導者の道を歩み始めた坂本が、SDGs「教育」の観点から、子どもたちにフィギュアスケートを本格指導。「これからは人（生徒）のために…その第一歩として」夢を叶えるために子どもたちに大事にしてほしい想いとは？

◆6月3日（水）山田涼介×「ZIP！―グップラクッキング―」

料理好きの山田がキッチンまわりの節約術を学ぶ。挑戦するメニューは鰺フライと豚汁。次々と現れる節約ポイントに「なるほど」と感動。山田の料理の手際の良さも必見！

◆6月3日（水）山田涼介×「上田と女が吠える夜-インターナショナル-」

世界から見た日本ってどんな国？総勢22か国28人の女性たちと、日本の価値観を大激論！日本人は誉め下手？食文化にマナーあれこれ…山田と一緒に、SDGs「多様性」の観点から、日本の現在地を楽しく考えていく。

◆6月5日（金）小泉孝太郎×「沸騰ワード10」

予算10万円台で行けるか？世界遺産コスパ旅 in ペルー！世界遺産マチュピチュの絶景＆持続可能なSDGsな取り組みに小泉も感動。

◆6月6日（土）小泉孝太郎×「笑ってコラえて！―日本全国 道の駅伝―」

小泉が「道の駅伝」シリーズに参戦！地産地消に溢れる日本の「道の駅」。小泉が秋田県から山形県へ？各土地の魅力、地元の方たちとの出会いと温かい触れ合いにも注目。

■「Good For the Planet ウィーク」

アンバサダー ： 小泉孝太郎 坂本花織 山田涼介（※50音順）

キャンペーン公式HP ： https://www.ntv.co.jp/goodfortheplanet/

キャンペーン公式X ： ＠GFP_week

キャンペーン公式TikTok ： ＠GFP_week