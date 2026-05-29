1児の母・長谷川理恵「ウィンナーのピザ風巻き」で見た目も楽しい息子弁当公開「おかずのバリエーション豊富すぎる」「盛り付けが美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/29】モデルの長谷川理恵が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「盛り付けが美しい」ウィンナーのピザ風巻き弁当
長谷川は「金曜日 お母さんもお父さんもお疲れ様」と記すとともに「ボン弁当は ウィンナーのピザ風巻き」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけと昆布の佃煮をのせた白ごはんに、ウィンナーを皮でくるくると巻いた“ウィンナーのピザ風巻き”、パスタ、黄色のズッキーニが添えられており、彩り豊かで見た目も楽しい仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりで素敵」「盛り付けが美しい」「彩りも栄養も満点」「おかずのバリエーション豊富すぎる」「絶対真似したい」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳ママモデル「盛り付けが美しい」ウィンナーのピザ風巻き弁当
◆長谷川理恵、息子への手作り弁当披露
長谷川は「金曜日 お母さんもお父さんもお疲れ様」と記すとともに「ボン弁当は ウィンナーのピザ風巻き」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけと昆布の佃煮をのせた白ごはんに、ウィンナーを皮でくるくると巻いた“ウィンナーのピザ風巻き”、パスタ、黄色のズッキーニが添えられており、彩り豊かで見た目も楽しい仕上がりとなっている。
◆長谷川理恵の投稿に「おかずのバリエーション豊富すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりで素敵」「盛り付けが美しい」「彩りも栄養も満点」「おかずのバリエーション豊富すぎる」「絶対真似したい」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】