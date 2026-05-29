フリーアナウンサーの神田愛花が29日に46歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで報告した。

「今日は私、46歳のお誕生日です」と伝え、「この年齢になってもとても楽しいお仕事を毎日させて頂けているのも、日頃応援して下さっている皆様のおかげです 本当に本当にありがとうございます」とファンに感謝。「これからも一生懸命頑張って参ります 何卒宜しくお願い致します」とメッセージをつづった。

「HAPPY BIRTHDAY」のたすきとカチューシャを身に付けた姿で撮影した動画も投稿。「私、今日で46歳のお誕生日を迎えました」と笑顔を見せ、風船などで飾られたフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）の楽屋を公開した。

フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「お誕生日、日村さんと、仲良く、誕生日会したのかな？」「私は愛花さんの優しい笑顔が大好きです これからも応援していきます」「愛花ちゃんの笑顔は私の救いです」「日村さんと美味しいもの食べて楽しく過ごしてくださいね」など祝福のコメントが寄せられた。

神田は2018年にお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀と結婚。日村は先月、体調不良により当面の間休養に専念することを発表した。神田はインスタグラムで「夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります 食べることが大好きな彼に、毎日おなかいっぱい食べさせてあげる 夫よ、頑張るからねー」とコメントしている。