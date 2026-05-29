きゃりーぱみゅぱみゅ『THE FIRST TAKE』初登場 しんちゃん新録ボイス入り「キミに100パーセント」披露
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にきゃりーぱみゅぱみゅが初登場する。きょう29日午後10時よりプレミア公開される。
【動画】きゃりーぱみゅぱみゅ、しんちゃん新録ボイス入り「キミに100パーセント」パフォーマンス動画（THE FIRST TAKE）
デビュー15周年イヤーへ突入したきゃりーぱみゅぱみゅが今回披露するのは、2013年にテレビアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマとして話題を呼び、現在もTikTokを中心にソーシャル上で拡散され続けている代表曲「キミに100パーセント」。11週連続でTikTok音楽チャートにランクインし、関連動画の総再生数も45億回（ワーナーミュージック・ジャパン調べ）を超えるなど、世代を超えて再び大きな注目を集めている1曲だ。
『THE FIRST TAKE』仕様にアレンジされた今回のパフォーマンスでは、野原しんのすけ（CV.小林由美子）の新録ボイスも加わった、この日限りのスペシャルバージョンを披露。きゃりーぱみゅぱみゅならではのポップネスと、一発撮りならではのライブ感が融合した特別なステージとなっている。
■きゃりーぱみゅぱみゅ コメント
ついに『THE FIRST TAKE』に出演します。
すごく緊張しましたが、「キミに100パーセント」をこの場所で歌うことができて、とてもうれしいです。何年経ってもたくさんの方に聴いていただける楽曲になっていることを、本当にありがたく感じています。この曲は、自分で歌っていても自然と元気をもらえる特別な1曲です。これからも大切に歌い続けながら、たくさんの方にパワーを届けていけたらと思っています。
【動画】きゃりーぱみゅぱみゅ、しんちゃん新録ボイス入り「キミに100パーセント」パフォーマンス動画（THE FIRST TAKE）
デビュー15周年イヤーへ突入したきゃりーぱみゅぱみゅが今回披露するのは、2013年にテレビアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマとして話題を呼び、現在もTikTokを中心にソーシャル上で拡散され続けている代表曲「キミに100パーセント」。11週連続でTikTok音楽チャートにランクインし、関連動画の総再生数も45億回（ワーナーミュージック・ジャパン調べ）を超えるなど、世代を超えて再び大きな注目を集めている1曲だ。
■きゃりーぱみゅぱみゅ コメント
ついに『THE FIRST TAKE』に出演します。
すごく緊張しましたが、「キミに100パーセント」をこの場所で歌うことができて、とてもうれしいです。何年経ってもたくさんの方に聴いていただける楽曲になっていることを、本当にありがたく感じています。この曲は、自分で歌っていても自然と元気をもらえる特別な1曲です。これからも大切に歌い続けながら、たくさんの方にパワーを届けていけたらと思っています。