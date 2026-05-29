LE SSERAFIM新曲「BOOMPALA」初ライブパフォーマンス映像がSpotifyで独占公開

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LE SSERAFIMが出演した『Spotify Presents: PURE FLOWERS LIVE with LE SSERAFIM』が、5月21日にソウルにて開催。新曲「BOOMPALA」の初ライブパフォーマンス映像が、5月29日にSpotifyで独占公開された。

■LE SSERAFIMトークセッションも実施

LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』のリリースを記念し、アルバムの正式リリース前日に開催され、熱狂的なファン（FEARNOTs）が集う一夜限りのスペシャルイベントとなった『Spotify Presents: PURE FLOWERS LIVE with LE SSERAFIM』。

ステージでは、新曲「BOOMPALA」「Creatures」「Sonder」を世界初ライブ披露した他、リードシングル「CELEBRATION」、人気曲「SPAGHETTI」「CRAZY」もパフォーマンスした。

加えて、メンバーがファンからの質問に答えながら、ニューアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』やあらたなチャプター、自身の成長について率直に語る親密なトークセッションも実施。当日のパフォーマンス映像は、今後もSpotify限定で順次公開される予定。

『PURE FLOWERS LIVE』は、Spotifyが世界各地で展開してきた象徴的なイベントのあらたな形を示すイベント。これまでにニューヨークで開催されたBTSのカムバックを記念する『SWIMSIDE』、東京での『Billions Club Live with Bad Bunny』、バルセロナでの『Billions Club Live with Olivia Rodrigo』などがあり、アーティストとファンを繋ぐSpotifyならではの体験を提供し続けている。

LE SSERAFIMは2023年、新進アーティストのリーチ拡大とファンとの絆の深化を支援するSpotifyのグローバルプログラム「Spotify RADAR」アーティストに選出。選出から3年、彼女たちの年間ストリーミング数は「RADAR」選出前と比較して4倍以上に成長しており、デビュー以来、世界中のSpotifyチャートで3万3,000回以上のチャートインを記録し、リスナーによって作成された4,600万を超えるプレイリストに楽曲が追加されている。

■LE SSERAFIM コメント ※一部表現を整えて掲載

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

アルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』

※韓国発売日：5月22日

■関連リンク

Spotify Performance Video「BOOMPALA」

https://open.spotify.com/intl-ja/album/3SheoOcRqSqoeJdvfhZPHo

K-Pop ON! ビデオポッドキャスト

https://open.spotify.com/episode/6UogqjJnnqR2zS4FRcCKRT?si=YYJRxRaRRSOEqztDyzCDJQ&nd=1&dlsi=bfc43f18ebd94c4d

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp