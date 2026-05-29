マギー、“伝説の車漫画”さながらのドライビングに挑戦！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」を務めるマギー出演で、５月28日（木）開幕のラリージャパンの魅力を体験形式でお伝えする『ABEMAで無料でラリージャパン特別企画』第５弾・第６弾 『神わざチャレンジ!!』を配信中。
第5弾では、ゲストにプロドリフトドライバーの下田紗弥加が登場。エプロンと帽子を身にまとい、「下田豆腐店です！」と元気いっぱいに現れた下田とともに、マギーは“伝説の車漫画”さながらの企画「豆腐を運べ！極限コントロールチャレンジ」に挑戦。
ルールは、特設コースを３周し、１分30秒以内でのゴールを目指すというもの。ただし、助手席には「500mlの水が入った容器」と「豆腐」が設置されており、豆腐を商品にならないレベルで崩してしまったら即失格。２人とも豆腐を崩さずに走りきった場合は、残った水の量が多い方が勝利となる。
マギーからアドバイスを求められた下田は、「アクセルを踏みちぎれ！」と豪快に宣言。先攻のマギーが車に乗り込み、チャレンジがスタート。開始早々、車内の豆腐は大暴れ。１周目の段階で水はほぼこぼれてしまうが、豆腐自体は崩れることなく、スムーズな走りを披露。走行後、マギーは「正直、豆腐を乗せてたこと忘れてた（笑）」とコメントし、笑いを誘った。
続く後攻の下田も、序盤からかなり激しいドライビング。マギーも思わず「どうかな……なかなかの走りっぷりでした」と圧倒される展開に。計測の結果、タイムはマギーが「１分06秒47」、下田が「１分06秒01」とほぼ互角。果たして２人の豆腐は無事だったのか、そして勝負の行方は？
さらに、下田紗弥加に加え、「スーパーフォーミュラ」や「SUPER GT」など日本のトップクラスで活躍し、ドリフト大会への出場経験もある現役レーシングドライバーの大湯都史樹が登場。マギーとともに、パイロンで作られた狭い枠の中にドリフトでピタッと枠内駐車を決める「ドリフトコントロールチャレンジ」に挑む。
実はこのスゴ技、2025年10月にマギーが番組内で挑戦し、９回目で見事成功させたもの。今回はマギーは「５回以内」、大湯と下田はプロとして「１回」での成功を狙う。
初手の下田は、なんと宣言通り一発で見事な成功を収め、これにはマギーと大湯も「うまーい！」「超綺麗に入りました！」と大興奮。
続いて２番手の大湯は「自信しかありません！」と意気込むものの惜しくも失敗。「やっちゃった……泣きイチ（泣きの一回）がほしいです！」とリベンジを懇願し、続く２回目も挑戦しますが、マギーいわく「大体オッケーでしょう」というギリギリの判定に。大湯からは「これ、結構難しいよ」と本音が。
いよいよマギーの挑戦となり、「命をかけて入れます！」と宣言。大湯から「アクセル全開で」とアドバイスを受けたマギーは、今回もドリフトコントロールを成功させることができたのか？
第6弾でも引き続き下田、大湯を迎え、ラリージャパンの名物ステージを模した「ラリージャパンの名所伊勢神トンネルチャレンジ」に挑戦。車幅わずか３メートルという極めて狭いトンネルの中を高速走行する、世界的にも珍しい難所「伊勢神トンネル」。今回は、ドリフトをし、トンネルに侵入する。大湯は「これ、マギーさんが得意なやつじゃないの？ドーナツのマギーでしょ？」とニヤリ。この３メートルの狭さについて「正直（実戦での）経験がないのでわからないですが、頑張ります」と語りつつも、いざチャレンジが始まるとさすがの腕前を披露。マギーも「余裕だね」と称賛するほど難なくクリア。大湯も「さすがにね！ まっすぐ走るのだけは得意なんで。まだまだいけるかも、自信ありです」と手応えを語る。
続く下田も圧巻の走りでクリア。しかし、あまりの勢いにマギーからは「大成功どころか、ちょっと暴れましたね」とツッコミが入る一幕も。
最後に挑戦したマギーは、「２人が軽々と成功していてちょっと心配」と口にしながらスタートしますが、まさかのコースアウト。マギーが「むずかしい……ドーナツ（定常円旋回）をやってから、まっすぐに戻すのが難しい」と悔しがると、大湯は「そこはラリードライバーならではのテクニックがあるのかもしれない。ドリフトの場合は結構近く（の手前）を見ますが、グリップ走行（タイヤを滑らせない走り）になった途端に遠くを見なきゃいけない。その目線の切り替えが難しいのかも」とプロの視点で分析。
その後、マギーは下田を助手席に乗せて大特訓を開始。果たしてマギーはこのチャレンジを成功させることができたのか。さらに番組後半では、トンネルの幅を約２メートル10センチまで縮めた超難関チャレンジも登場。
ラリージャパンの魅力を体験形式でお伝えする『ABEMAで無料でラリージャパン特別企画』の第５弾・第６弾『神わざチャレンジ!!』は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
5月28日（木）から愛知・岐阜で開催中の『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』もABEMAでスペシャルステージを無料生中継。５月25日（月）〜31日（日）の期間限定で開設される『ラリージャパンチャンネル』では、生中継に加えてラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組も多数配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
第5弾では、ゲストにプロドリフトドライバーの下田紗弥加が登場。エプロンと帽子を身にまとい、「下田豆腐店です！」と元気いっぱいに現れた下田とともに、マギーは“伝説の車漫画”さながらの企画「豆腐を運べ！極限コントロールチャレンジ」に挑戦。
マギーからアドバイスを求められた下田は、「アクセルを踏みちぎれ！」と豪快に宣言。先攻のマギーが車に乗り込み、チャレンジがスタート。開始早々、車内の豆腐は大暴れ。１周目の段階で水はほぼこぼれてしまうが、豆腐自体は崩れることなく、スムーズな走りを披露。走行後、マギーは「正直、豆腐を乗せてたこと忘れてた（笑）」とコメントし、笑いを誘った。
続く後攻の下田も、序盤からかなり激しいドライビング。マギーも思わず「どうかな……なかなかの走りっぷりでした」と圧倒される展開に。計測の結果、タイムはマギーが「１分06秒47」、下田が「１分06秒01」とほぼ互角。果たして２人の豆腐は無事だったのか、そして勝負の行方は？
さらに、下田紗弥加に加え、「スーパーフォーミュラ」や「SUPER GT」など日本のトップクラスで活躍し、ドリフト大会への出場経験もある現役レーシングドライバーの大湯都史樹が登場。マギーとともに、パイロンで作られた狭い枠の中にドリフトでピタッと枠内駐車を決める「ドリフトコントロールチャレンジ」に挑む。
実はこのスゴ技、2025年10月にマギーが番組内で挑戦し、９回目で見事成功させたもの。今回はマギーは「５回以内」、大湯と下田はプロとして「１回」での成功を狙う。
初手の下田は、なんと宣言通り一発で見事な成功を収め、これにはマギーと大湯も「うまーい！」「超綺麗に入りました！」と大興奮。
続いて２番手の大湯は「自信しかありません！」と意気込むものの惜しくも失敗。「やっちゃった……泣きイチ（泣きの一回）がほしいです！」とリベンジを懇願し、続く２回目も挑戦しますが、マギーいわく「大体オッケーでしょう」というギリギリの判定に。大湯からは「これ、結構難しいよ」と本音が。
いよいよマギーの挑戦となり、「命をかけて入れます！」と宣言。大湯から「アクセル全開で」とアドバイスを受けたマギーは、今回もドリフトコントロールを成功させることができたのか？
第6弾でも引き続き下田、大湯を迎え、ラリージャパンの名物ステージを模した「ラリージャパンの名所伊勢神トンネルチャレンジ」に挑戦。車幅わずか３メートルという極めて狭いトンネルの中を高速走行する、世界的にも珍しい難所「伊勢神トンネル」。今回は、ドリフトをし、トンネルに侵入する。大湯は「これ、マギーさんが得意なやつじゃないの？ドーナツのマギーでしょ？」とニヤリ。この３メートルの狭さについて「正直（実戦での）経験がないのでわからないですが、頑張ります」と語りつつも、いざチャレンジが始まるとさすがの腕前を披露。マギーも「余裕だね」と称賛するほど難なくクリア。大湯も「さすがにね！ まっすぐ走るのだけは得意なんで。まだまだいけるかも、自信ありです」と手応えを語る。
続く下田も圧巻の走りでクリア。しかし、あまりの勢いにマギーからは「大成功どころか、ちょっと暴れましたね」とツッコミが入る一幕も。
最後に挑戦したマギーは、「２人が軽々と成功していてちょっと心配」と口にしながらスタートしますが、まさかのコースアウト。マギーが「むずかしい……ドーナツ（定常円旋回）をやってから、まっすぐに戻すのが難しい」と悔しがると、大湯は「そこはラリードライバーならではのテクニックがあるのかもしれない。ドリフトの場合は結構近く（の手前）を見ますが、グリップ走行（タイヤを滑らせない走り）になった途端に遠くを見なきゃいけない。その目線の切り替えが難しいのかも」とプロの視点で分析。
その後、マギーは下田を助手席に乗せて大特訓を開始。果たしてマギーはこのチャレンジを成功させることができたのか。さらに番組後半では、トンネルの幅を約２メートル10センチまで縮めた超難関チャレンジも登場。
ラリージャパンの魅力を体験形式でお伝えする『ABEMAで無料でラリージャパン特別企画』の第５弾・第６弾『神わざチャレンジ!!』は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
5月28日（木）から愛知・岐阜で開催中の『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』もABEMAでスペシャルステージを無料生中継。５月25日（月）〜31日（日）の期間限定で開設される『ラリージャパンチャンネル』では、生中継に加えてラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組も多数配信中。
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