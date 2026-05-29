「法令に抵触する可能性があります」川崎がSNS等での“無断使用”に強い注意喚起。練習やイベント時の選手・監督らの肖像など
川崎フロンターレは５月29日、クラブが管理する「肖像・意匠／商標他」の無断使用と思われる事象について、公式サイトで注意喚起を行なった。
クラブは、「川崎フロンターレで管理する肖像・意匠／商標他」について、「自己の私的使用目的を除き、川崎フロンターレの許可なく使用することは禁止」していると改めて説明。対象として、練習風景やイベント時の選手・監督らの肖像、クラブのロゴやエンブレム、さらに選手の似顔絵や名前、サイン、ユニホームなどを挙げた。
そのうえで、SNS上などで「私的使用の範囲にとどまらないと思われる」使用事例や、クラブ公式サイト、報道機関のニュースサイトなどに掲載された写真・動画の無断転載が確認されていると報告した。
また、近年は画像生成AIを用いた無断使用や改変のケースも確認されているとし、「選手・スタッフの肖像権、リーグ・クラブ等の商標権、著作権の侵害等、各種法令に抵触する可能性があります」と注意を促した。
さらに、クラブ公式の発信と誤認させるおそれのある投稿についても言及。「偽計業務妨害罪（刑法）や業務妨害罪（軽犯罪法）に問われる可能性もあります」と警鐘を鳴らし、インターネットやSNSへの投稿時には法令順守を求めている。
なお、Jリーグ公式戦に関しては、「Jリーグ公式試合における写真・動画のインターネット上での使用ガイドライン」に基づき、観客が撮影した写真や動画を一定範囲内でSNSなどへ投稿することは認められていると案内した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
クラブは、「川崎フロンターレで管理する肖像・意匠／商標他」について、「自己の私的使用目的を除き、川崎フロンターレの許可なく使用することは禁止」していると改めて説明。対象として、練習風景やイベント時の選手・監督らの肖像、クラブのロゴやエンブレム、さらに選手の似顔絵や名前、サイン、ユニホームなどを挙げた。
また、近年は画像生成AIを用いた無断使用や改変のケースも確認されているとし、「選手・スタッフの肖像権、リーグ・クラブ等の商標権、著作権の侵害等、各種法令に抵触する可能性があります」と注意を促した。
さらに、クラブ公式の発信と誤認させるおそれのある投稿についても言及。「偽計業務妨害罪（刑法）や業務妨害罪（軽犯罪法）に問われる可能性もあります」と警鐘を鳴らし、インターネットやSNSへの投稿時には法令順守を求めている。
なお、Jリーグ公式戦に関しては、「Jリーグ公式試合における写真・動画のインターネット上での使用ガイドライン」に基づき、観客が撮影した写真や動画を一定範囲内でSNSなどへ投稿することは認められていると案内した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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