「法令に抵触する可能性があります」川崎がSNS等での“無断使用”に強い注意喚起。練習やイベント時の選手・監督らの肖像など

「法令に抵触する可能性があります」川崎がSNS等での“無断使用”に強い注意喚起。練習やイベント時の選手・監督らの肖像など