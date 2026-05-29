メッシ退団後のPSGはなぜ強い？ ピルロが語るルイス・エンリケの現代サッカー
パリ・サンジェルマン（PSG）の躍進について、元イタリア代表MFアンドレア・ピルロが自身の見解を語った。『Sky Sports』のインタビューに応じたピルロは、現在のサッカーについて「今はスピードのある選手が必要なんだ」と語り、フィジカル強度が高まる現代サッカーの変化について言及している。
かつてレジスタとしてゲームを支配したピルロは、技術と視野で試合をコントロールする司令塔だった。しかし現在のトップレベルでは、技術と視野だけでは生き残れないという。
そう語ったピルロは、現在のPSGを高く評価した。ルイス・エンリケ監督について、「現時点で世界最高の監督」と称賛。ネイマール、リオネル・メッシ、キリアン・ムバッペといったスターが去った後、チームがより強固になった背景についても言及している。
「彼は以前のスター軍団を手放し、監督の要求を遂行する選手たちでチームを作り直した。全員が走り、守備をするチームになった」
ピルロはそう分析した。
また、現在のPSGではポルトガル代表MFヴィティーニャにも注目しているようだ。「とても好きな選手」と語り、プレッシャー下でも冷静さを失わない点を高く評価。記事内では“ピルロ2.0”とも表現されている。
かつてのPSGは、個の才能を前面に押し出したチームだった。しかし現在は、個人より組織を重視するチームへと変化している。ピルロの言葉は、ルイス・エンリケが作り上げた現代サッカーの姿を表しているのかもしれない。