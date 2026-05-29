パリ・サンジェルマン（PSG）の躍進について、元イタリア代表MFアンドレア・ピルロが自身の見解を語った。『Sky Sports』のインタビューに応じたピルロは、現在のサッカーについて「今はスピードのある選手が必要なんだ」と語り、フィジカル強度が高まる現代サッカーの変化について言及している。



かつてレジスタとしてゲームを支配したピルロは、技術と視野で試合をコントロールする司令塔だった。しかし現在のトップレベルでは、技術と視野だけでは生き残れないという。



