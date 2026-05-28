映画『ズートピア2』、「週間映像ランキング」で2冠 昨年『名探偵コナン』以来の記録【オリコンランキング】
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（2025年12月公開）のDVD&Blu-ray Discが、28日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で2冠を達成した。
【動画】『ズートピア2』本編に散りばめられたトリビア
アニメーション作品による同ランキング2冠達成は、2025年12月8日付『劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像 豪華盤』以来6ヶ月ぶりで、今年度初【※】となる。
【※】今年度は2025年12月22日付よりスタート。
同日付「オリコン週間DVDランキング」では、『ズートピア2 DVD』が初週売上0.9万枚で1位に初登場。「オリコン週間Blu-ray Discランキング」では、『ズートピア2 ブルーレイ＋DVDセット コンプリート・ケース付き（数量限定）』が初週売上1.3万枚で1位、『ズートピア2 ブルーレイ＋DVDセット』が初週売上1.0万枚で2位にランクインし、上位2位を独占した。
映画『ズートピア』は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる夢の都市「ズートピア」を舞台に、ウサギの警察官・ジュディとキツネのニックがバディとして事件に挑む姿を描いた作品。
その続編となる『ズートピア2』は、警察官として再びバディを組んだジュディとニックが、100年ぶりに街に現れたヘビの存在をきっかけに、ズートピア誕生に隠された秘密に迫るファンタジー・アドベンチャー。国内興行収入は150億円を突破し、週末興行ランキングでは洋画史上最長となる12週連続1位を記録した（2026年2月23日時点／配給会社ウォルト・ディズニー・ジャパン発表）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
【動画】『ズートピア2』本編に散りばめられたトリビア
アニメーション作品による同ランキング2冠達成は、2025年12月8日付『劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像 豪華盤』以来6ヶ月ぶりで、今年度初【※】となる。
【※】今年度は2025年12月22日付よりスタート。
映画『ズートピア』は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる夢の都市「ズートピア」を舞台に、ウサギの警察官・ジュディとキツネのニックがバディとして事件に挑む姿を描いた作品。
その続編となる『ズートピア2』は、警察官として再びバディを組んだジュディとニックが、100年ぶりに街に現れたヘビの存在をきっかけに、ズートピア誕生に隠された秘密に迫るファンタジー・アドベンチャー。国内興行収入は150億円を突破し、週末興行ランキングでは洋画史上最長となる12週連続1位を記録した（2026年2月23日時点／配給会社ウォルト・ディズニー・ジャパン発表）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞