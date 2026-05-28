本日5月28日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は「ゴチになります」。

VIPチャレンジャーは3回目の参戦となる大悟（千鳥）。参戦した過去2回のゴチではいずれもビリで自腹という結果に終わっている大悟は「正直、自信はない」と言い切る。“ダイゴチャンマン”として当番組で体当たりの食材探しロケにも参加している大悟。「食材探しのロケでもらったお金は、ゴチでビリになって全部回収されているねん」と嘆き、今回こそはなんとか払わずに終えたいと意気込む。

前回のゴチで最下位となりショックのあまり「うそやん！」と関西弁が飛び出た白石麻衣は、順位を落とし現在自腹レース5位に転落。今回は自腹を回避したい白石。そしてまだ負けなしの佐野勇斗は、始まる前から自信満々の強気の発言も。今回の結果は果たして…？

ゴチバトルの舞台は、スペイン料理の「EX（エクス）nishiazabu」。独創性溢れるこだわりのスペイン料理で、設定金額は一人18,000円。自腹額は7人で12万円前後となる。

今回のテーマは「おっさんに学ぼうゴチ」。大悟といえば悩みを持った人へのアドバイスが深いということで、これまでの大悟が残した名言を穴あきクイズ形式でゴチメンバーが予想！「○○しているやつは頑張っていると思うよ。頑張っていないやつは○○もしない」など大悟節の名言の数々にメンバーも感嘆も、大悟は「ワシはどんな顔していたらいいの？」と照れる。

しかし、ある名言について倉科カナから「私も大悟さんに同じことを言われた気が…聞き覚えのある台詞」と大悟が名言を使い回している疑惑が浮上!? そして、倉科・白石はそれぞれの悩みを大悟へ相談。2人の悩みに大悟はなんと答えるのか？

先日“カンヌデビュー”を果たした大悟にゴチメンバーは興味津々。カンヌの感想を聞かれた大悟は「（カンヌに）行った人間にしか分からないものがある」と笑みがこぼれる。カンヌでの出来事や映画撮影の際のマル秘エピソードも。大悟がカンヌで出会った超大物とのエピソードや、カンヌ滞在中に大悟になぜかSPの警護がついた!?エピソードも。佐野も「すごい…」と驚いたワケとは？

全員でスペシャルメニューをかけ、大悟が昔飲み会でよくやったという懐かしの「たけのこニョッキ」ゲームに挑戦…も、そもそものかけ声である「ニョッキ」が言えないメンバーが続出!? ルールがあやふやだった岡村隆史もゲームをするうちに「これ楽しい！ずっとやっていたい」と大盛り上がり。

白石は心境の変化とともに恒例のストップハンドのかけ声にも変化が。増田貴久は「…分からなくなってきた！」と大波乱の予感…!? だれがビリで自腹となるのか？