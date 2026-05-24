「マジか」「痛そうな表情に胸が締め付けられる思い」鮮烈弾の伊東純也が激しいタックルで倒れ込む…プレー続行→10分後に交代でXざわつく「ヒヤヒヤする」
現地５月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ２第10節で、伊東純也と横山歩夢が所属するゲンクが、大南拓磨と明本考浩が先発したルーベンとアウェーで対戦。伊東の先制弾と横山の初ゴールで２−０と勝利し、プレーオフ２首位が確定した。この結果、31日に開催されるカンファレンスリーグ出場権決定戦への進出が決定した。
16分に見事なターンから鮮やかな先制ゴールをマークした伊東は、61分に激しいタックルを受けてピッチに倒れ込む。苦悶の表情を浮かべ、ひやりとさせたものの、治療を受けた後にプレーを続行。ただ、72分でベンチに下がった。
北中米ワールドカップが控えているだけに、日本代表アタッカーの状態をファンは懸念。X上では次のような声が上がった。
「マジか」
「痛そうな表情に胸が締め付けられる思いでした」
「ケガだけは避けて欲しい」
「交代できて良かった！ヒヤヒヤする――」
「ベンチにいる。大事ではないかな」
「足が心配だけど。ベンチに座ってたから大丈夫かな」
交代後もベンチに残っており、おそらくいわゆる“モモカン”を受けた状態で、一時的に痛みがあっただけだと思われる。いずれにしても、いい状態で日本代表に合流してくれるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東が鮮やかなターンから決めた先制ゴール
16分に見事なターンから鮮やかな先制ゴールをマークした伊東は、61分に激しいタックルを受けてピッチに倒れ込む。苦悶の表情を浮かべ、ひやりとさせたものの、治療を受けた後にプレーを続行。ただ、72分でベンチに下がった。
「マジか」
「痛そうな表情に胸が締め付けられる思いでした」
「ケガだけは避けて欲しい」
「交代できて良かった！ヒヤヒヤする――」
「ベンチにいる。大事ではないかな」
「足が心配だけど。ベンチに座ってたから大丈夫かな」
交代後もベンチに残っており、おそらくいわゆる“モモカン”を受けた状態で、一時的に痛みがあっただけだと思われる。いずれにしても、いい状態で日本代表に合流してくれるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東が鮮やかなターンから決めた先制ゴール