「マジか」「痛そうな表情に胸が締め付けられる思い」鮮烈弾の伊東純也が激しいタックルで倒れ込む…プレー続行→10分後に交代でXざわつく「ヒヤヒヤする」

「マジか」「痛そうな表情に胸が締め付けられる思い」鮮烈弾の伊東純也が激しいタックルで倒れ込む…プレー続行→10分後に交代でXざわつく「ヒヤヒヤする」