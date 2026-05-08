◆パ・リーグ オリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）

オリックスが逆転勝ちし、貯金を今季最多の１０に伸ばした。ホームの日本ハム戦はシーズンをまたぎ、１９９９〜２０００年以来、２６年ぶりの７連勝。岸田護監督は「本当にここっていうところでみんなが集中力をマックスに出してくれて、結果も出ている。それで最後まで諦めないというところが本当に出ている」と、ナインを称賛した。

プロ初登板先発となった高卒３年目の宮国は３回２失点。初勝利はお預けとなったが、７日に支配下選手として公示されたばかりの新星が爪痕を残した。指揮官は「元々、ひょうひょうと投げるんですけど、２軍でも。さすがに緊張はしていたと思うけど、いつも通りの投球をしてくれた。出力も十分、出ていた」と評価した。

打線は１点を追う４回、無死一塁で森友が右越えに逆転の３号決勝２ラン。８回は、２死から右越えにこの試合２本目となる４号ソロを運んだ。森友にとって、１試合２発は２３年６月１０日のＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）以来。岸田監督は「友哉の２発は大きかった。状態もかなり上がってきている感じ。投げる方も怖いと思う」と、絶大な信頼を口にした。

２位・ソフトバンクとは３・５ゲーム差の首位をキープ。指揮官は「まだまだ長いけど、積み重ねていけたら一番いい。一戦一戦、やっていくしかないので頑張っていきます」と、手綱を締めた。