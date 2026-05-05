床の上でくつろぐ猫ちゃんの姿が、幻の生物にそっくりだと反響を呼ぶことに。投稿を見た人から、「新種のアレかな？」「可愛すぎ！」と反響が寄せられ、再生回数15万回を突破して注目を集めています。たくさんの人に驚きと癒しを与えた、猫ちゃんの姿とはいったい…？

【写真：床に寝転がっていた『三毛猫』を見ると……『幻の生物にそっくり』な可愛すぎる瞬間】

新種の『ツチノコ』を発見！？

Xアカウント『神楽』に投稿されて話題を呼んでいるのは、猫ちゃんが床の上でくつろいでいる光景。その日、三毛猫の神楽ちゃんの飼い主さんは「おててないないつちのこ」というコメントとともに神楽ちゃんの写真をXに投稿したそう。そこには、前足をお腹の下に仕舞い、床にゴロンと寝転がる神楽ちゃんの姿が映っていました。

猫ちゃんはすぐ動けるように前足を出してくつろぐことが多いですが、前足を隠しているこの体勢からは、神楽ちゃんが完全にリラックスしている様子が伝わってきます。

そんな光景に、投稿を見た人からは「かわいい」という声が寄せられることに。一方で、「新種のツチノコ？」というユニークな感想も見られたそう。確かにその丸くて長いフォルムは、幻の生物ツチノコを彷彿とさせます。

いろいろな物に擬態する神楽ちゃん

この日はツチノコに擬態していた神楽ちゃんですが、別の日にはまた違った姿も見せてくれたそう。前足を曲げてまるで幽霊のようなポーズを取ったり、仰向けになって足をパカッと開き、魚の開きのような姿になったりと、そのバリエーションは豊富。

どの姿も可愛くて、見ているだけで自然と笑顔になってしまいます。

まるでツチノコのような格好でくつろぐ神楽ちゃんの光景には、「綺麗でかわいいツチノコですね」「新種UMA『ツチネコ』」「スリスリしたい♡」といったコメントが寄せられ、多くの人を楽しませています。

Xアカウント『神楽』では、そんな神楽ちゃんと飼い主さんの穏やかで優しい日常が綴られていますよ。

神楽ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「神楽」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。