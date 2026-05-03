世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。米記者は伝説の無敗王者を引き合いに、井上を絶賛した。

熱狂に包まれた東京ドーム。世紀の一戦を制したのは、井上だった。

緊張感漂う中、至高の攻防が続く。井上は高速フットワークで空間を支配し、中谷に強打を見舞った。10回には、中谷が偶然のバッティングで眉間から出血。11回は井上がアッパーを当て、中谷の左目が開かない状態に追い込んだ。3-0判定で最強ライバルを退け、タイトルを守った。

日本だけでなく海外からの注目を集めた大一番。米国ボクシング記者協会員のショーン・ジッテル氏は日本時間3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。50戦無敗の元5階級制覇王者フロイド・メイウェザー氏を引き合いに、井上を絶賛した。

「ナカタニは9ラウンドと10ラウンドで盛り返し、勢いに乗っていたが、最後にはイノウエが奪い取った。ハイレベルな試合だった」と総括した上で、「イノウエはパッキャオ戦でリングに上がったフロイド・メイウェザーを彷彿とさせた。彼らは常に勝利を期待され、最強だと信じられている」と続けた。

ジッテル氏は、「だが彼らも人間だ。イノウエもプレッシャーを感じていたと思う。戦いの終盤で少し疲れたように見えたのは、少し緊張していたからだろう」と分析。「フェイントやポジショニングが重要なハイレベルな戦いだった」と勝敗を分けたポイントを説明した。



（THE ANSWER編集部）