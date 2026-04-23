【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分を主張しない方が良いです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
良くも悪くも自分の考えが正しいと思います。そのため、時々向き合うべき事から逃げてしまうっこともあるでしょう。仕事や公の場では、周囲の思惑に乗りたくない時があります。それが誰かの「負けず嫌い」を誘発してしまいそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手を正しいと認めて自分が染まっていけるなら、関係もスムーズにいくことが増えます。そしてその方が、結果的に相手も一途に向き合ってくれるでしょう。シングルの方は、恋愛で辛い想いをしたくない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が毅然とした態度をとりやすい時です。
｜時期｜
4月30日 繋がりを感じる ／ 5月3日 自分を押し付けてしまう
｜ラッキーアイテム｜
水のあるところ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞